Οργή στην Αμμόχωστο: Μετέτρεψαν εκκλησία σε καφέ-μπαρ – Τι απαντά το καθεστώς;

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που καταγράφει την αλλαγή χρήσης της ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Ναΐτη, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, η οποία φαίνεται να μετατρέπεται σε καφέ-μπαρ.

Στο υλικό που κυκλοφορεί στο TikTok, διακρίνονται εργάτες να πραγματοποιούν εργασίες διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του ναού, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα. Ένας από τους εργάτες μεταφέρει μαξιλάρια, υποδηλώνοντας την πρόθεση για λειτουργία του χώρου ως σημείο ψυχαγωγίας.

Η περιγραφή του βίντεο αναφέρει:

«Αδιανόητο – Εκκλησία στην κατεχόμενη Αμμόχωστο γίνεται καφέ».

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης σε Κύπρο και Ελλάδα, με χρήστες να κάνουν λόγο για σοβαρή προσβολή της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεγονός αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των ορθόδοξων μνημείων στις περιοχές που βρίσκονται εκτός ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974.

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Ναΐτη αποτελεί ένα από τα εμβληματικά μνημεία της Αμμοχώστου και έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για την τοπική κοινότητα.

Το περιστατικό έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανάγκης για ουσιαστικά μέτρα διεθνούς προστασίας των χριστιανικών και πολιτιστικών μνημείων στις κατεχόμενες περιοχές, με εκκλήσεις για άμεση παρέμβαση της UNESCO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αποτραπούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον.

Αμμόχωστος: Η πόλη φάντασμα της Κύπρου Έως το 1974, στην Παλαιά Αμμόχωστο κατοικούσαν οι Τουρκοκύπριοι ενώ στα Βαρώσια οι Ελληνοκύπριοι. Στις 20 Ιουλίου 1974 ξεκίνησε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στην Αμμόχωστο ξέσπασαν μάχες στην περιοχή της Παλαιάς Αμμοχώστου. Τις επόμενες δύο μέρες η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε την πόλη με αποτέλεσμα να καταστραφούν, μεταξύ άλλων, το Διοικητήριο, το Δημαρχείο, τα Δικαστήρια, ξενοδοχεία και γραφεία. Ακολούθησε η ανακωχή της 22ας Ιουλίου. Ωστόσο, στις 14 Αυγούστου 1974 η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε ξανά την Αμμόχωστο. Οι Ελληνοκύπριοι κάτοικοί της την εγκατέλειψαν. Παρότι η κατάληψη της πόλης της Αμμοχώστου δεν ήταν στα αρχικά σχέδια της Τουρκίας, η πόλη αφέθηκε χωρίς σημαντική προστασία από την Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Στις 16 Αυγούστου 1974, ο τουρκικός στρατός έφτασε στην άδεια Αμμόχωστο. Αφού λεηλάτησε την πόλη, την απέκλεισε και απαγόρευσε την είσοδο σε αυτήν. Από τότε, οι Τουρκοκύπριοι συνέχισαν να κατοικούν στην Παλαιά Αμμόχωστο και στις γύρω περιοχές μαζί με πρόσφυγες από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και την πόλη της Λάρνακας ενώ τα Βαρώσια είναι περίκλειστα από τον τουρκικό στρατό και έχουν χαρακτηριστεί ως πόλη φάντασμα.Η Παλαιά Αμμόχωστος συνέχισε να κατοικείται από τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της.



