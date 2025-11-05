Οργή στη Γουριά Μεσολογγίου για την παράνομη κοπή δέντρου στην πλατεία

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στη Γουριά Μεσολογγίου, η παράνομη και αυθαίρετη κοπή δέντρου στην πλατεία.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, εργαζόμενοι του Δήμου έκοψαν από τον πάτο ένα πεύκο που στόλιζε για πολλά χρόνια την πλατεία της Γουριάς.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία που προσπάθησε μέσω του Τοπικού Συμβουλίου να μάθει τον λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες το δέντρο ενοχλούσε τα καλώδια ηλεκτροδότησης, ωστόσο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα κλάδεμα. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η κοπή του δέντρου πραγματοποιήθηκε σχεδόν από τη ρίζα, με τους εργαζόμενους να επικαλούνται ότι αυτή την εντολή είχαν από την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας.

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι της Γουριάς, μετά από πιέσεις των συγχωριανών τους, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση εκφράζοντας την καταδίκη του περιστατικού, αλλά και ενημερώνοντας ότι πραγματοποιήσαν επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες από τις οποίες προέκυψε ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη άδεια.

Στην ανακοίνωσή τους, καλούν να πάρει θέση άμεσα η Δημοτική Αρχή για το θλιβερό και παράνομο περιστατικό, την ίδια ώρα που οι Γουριώτες εκκινούν διαδικασίες προσφυγής στη δικαιοσύνη για να αποδοθούν ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες.

Η τοπική κοινωνία της Γουριάς εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και καταδίκη της για την παράνομη, βίαιη και αυθαίρετη κοπή δέντρου (πεύκου) στην πλατεία του χωριού μας, χωρίς καμία προηγούμενη άδεια ή έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Κάτω από αυτό το δέντρο που ανταμώνουμε κάθε χρόνο για να γιορτάσουμε το πανηγύρι του χωριού μας, κάποιοι αποφάσισαν στη ζούλα να το κόψουν από τη… ρίζα χωρίς καμία ενημέρωση και συλλογική απόφαση.

Από την πρώτη στιγμή αναζητήσαμε την αλήθεια. Απευθυνθήκαμε ως οφείλαμε στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, της οποίας ο Προϊστάμενος μας διαβεβαίωσε ότι δεν απέστειλε συνεργείο και δεν έγινε εν γνώσει του η ενέργεια αυτή.

Άρα μιλάμε ξεκάθαρα για παράνομη και αυθαίρετη κοπή δέντρου!!!

Εμείς, ζητάμε την άμεση δημόσια τοποθέτηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, καθώς και την άμεση διερεύνηση και απόδοση ευθυνών διότι πρόκειται για μια έκνομη μονομερής ενέργεια με ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ευθύνες.

Ως Τοπικοί Σύμβουλοι με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ιστορία και φυσιογνωμία της πλατείας μας, θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο για να λάμψει η αλήθεια, στηρίζοντας παράλληλα τους συγχωριανούς μας που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Η πλατεία της Γουριάς δεν είναι η αυλή κανενός!

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι της Κοινότητας Γουριάς

Πέτρος Κολιάτσας Σταύρος Λιαπίκος

Πηγή: iaitoloakarnania.gr