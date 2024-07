Οργή στη Φλωρεντία με τουρίστρια που παρίστανε ότι κάνει σεξ με ιστορικό άγαλμα

«Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε τέτοιου τύπου τουρίστες...;»

Η ξανθιά τουρίστρια, η εθνικότητα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, ανέβηκε σε ένα εμβληματικό άγαλμα του Βάκχου του Giambologna, στη Φλωρεντία και προσποιήθηκε ότι φιλάει τον άνδρα από χαλκό.

Αλλά δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχεια στάθηκε επίσης μπροστά από το άγαλμα τρίβοντας τα οπίσθιά της σε αυτό, ενώ η φίλη της τραβούσε φωτογραφίες.

Η δεύτερη γυναίκα, η οποία φορούσε μαύρο σορτσάκι και λευκό μπλουζάκι, απεικονίζεται στη συνέχεια γονατιστή μπροστά στο άγαλμα, μιμούμενη μια σεξουαλική πράξη.

Τώρα, οι αξιωματούχοι ζήτησαν μηδενική ανοχή στην ασέβεια των τουριστών απέναντι στα μνημεία, όπως στην περίπτωση των δύο γυναικών.

«Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε τέτοιου τύπου τουρίστες στη Φλωρεντία;»

«Η Φλωρεντία είναι μια πόλη που δεν κάνει τους επισκέπτες να τη σέβονται. Αυτές οι συνεχείς εκδηλώσεις αγένειας και ασέβειας συμβαίνουν επειδή ο καθένας αισθάνεται πως έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει ατιμώρητα», δήλωσε η Patrizia Asproni από την Confcultura, μια οργάνωση υπεράσπισης και προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Πρέπει να εφαρμόσουμε το “μοντέλο της Σιγκαπούρης”: αυστηροί έλεγχοι, πολύ υψηλά πρόστιμα, μηδενική ανοχή» είπε ακόμα.

A bit of an outrage in Italy.

This tourist identified as an American from New York....was caught performing all sorts of vulgar moves on a statue in Florence.

There is a backlash in Europe against this type of disrespectful tourists pic.twitter.com/9YzfpRkJ2U

— Filippo Maria O di B (@filippomaria60) July 17, 2024