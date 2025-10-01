Οργή στη Δομνίστα Ευρυτανίας: Κόβονται τα εναπομείναντα πλατάνια στην πλατεία του χωριού

Οργή και σάλος στη Δομνίστα Ευρυτανίας μετά την κοπή των εμβληματικών πλατάνων στην πλατεία του χωριού, με τους κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Σε σχετική ανάρτηση της σελίδας Δομνίστα Ευρυτανίας - by fans αναφέρεται:

«Μετά και τις πρόσφατες, αναμενόμενες κοπές των υπολειμμάτων των άλλοτε κραταιών τριών πλατάνων (από τους 6 συνολικά) της πλατείας μας η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε στα πλάνα...

Κρανίου τόπος. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Ειλικρινά, όμως, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την χαρακτηριστική αδιαφορία της τοπικής μας αυτοδιοίκησης για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Δηλαδή, θα περιμένουμε να αρρωστήσουν και τα εναπομείναντα πλατάνια και μετά να σκεφτούμε αν και πώς θα δράσουμε; Έλεος!

Οι φυτεύσεις νέων, διαφορετικών δέντρων έπρεπε να έχουν γίνει "χτες"!

Υ.Γ.: Ο επόμενος που θα κοπεί θα είναι ο πλάτανος της βρύσης. Ήδη νοσεί εμφανώς.

Δείτε τη διαφορά του κιτρινοκόκκινου φυλλώματος του πλατάνου της βρύσης μ' εκείνου στο βάθος της πλατείας.

Λογικά, την επόμενη άνοιξη δεν θα μπορέσει πετάξει νέα φύλλα...» Δείτε το βίντεο: