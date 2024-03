Το σαββατιάτικο ματς με την Άουγκσμπουργκ μετατράπηκε σε εφιάλτη για τους παίκτες της Ντάρμσταντ.

Όχι μόνο συνετρίβησαν με 6-0 μέσα στο σπίτι τους αλλά στο φινάλε άκουσαν “εξάψαλμο” από οργανωμένο οπαδό της ομάδας εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο επικεφαλής των οργανωμένων της ομάδας να κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να μιλάει με έντονο ύφος σε παίκτες και προπονητή, βγάζοντας κραυγές από το στόμα του, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν σχηματίσει έναν μεγάλο κύκλο και να ακούν αδιαμαρτύρητα την “κατσάδα” του.

Madness in Bundesliga! After Darmstadt’s 6-0 loss to Augsburg at home, an ultra went on the pitch and started screaming at the squad.

Darmstadt are currently rock bottom of the Bundesliga, they will play Leipzig & Bayern next .

