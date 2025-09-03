Ορεινή περιπέτεια στην Αιτωλοακαρνανία: Από την Κόνισκα στον Διπλάτανο!

Μια μοναδική ορεινή περιπέτεια στην Αιτωλοακαρνανία, με την διαδρομή από την Κόνισκα στον Διπλάτανο, που θα σας κόψει την ανάσα!

Ξεκινάμε από το χωριό Κόνισκα με κατεύθυνση προς τον Διπλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, ακολουθώντας έναν δύσκολο χωματόδρομο για περίπου 30 λεπτά.

Στο βίντεο αυτό θα ζήσετε την αυθεντική ορεινή οδήγηση, την άγρια φύση και όλες τις προκλήσεις της διαδρομής.

Μια αληθινή περιπέτεια στην άγνωστη πλευρά της Ελλάδας!

Διαδρομή: Κόνισκα – Διπλάτανος

Διάρκεια: 30 λεπτά

Δρόμος: Δύσβατος χωματόδρομος, απαιτητικός, με εντυπωσιακή θέα

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: