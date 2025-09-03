Ορεινή περιπέτεια στην Αιτωλοακαρνανία: Από την Κόνισκα στον Διπλάτανο!

Ορεινή περιπέτεια στην Αιτωλοακαρνανία: Από την Κόνισκα στον Διπλάτανο!
Μια μοναδική ορεινή περιπέτεια στην Αιτωλοακαρνανία, με την διαδρομή από την Κόνισκα στον Διπλάτανο, που θα σας κόψει την ανάσα!

Ξεκινάμε από το χωριό Κόνισκα με κατεύθυνση προς τον Διπλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, ακολουθώντας έναν δύσκολο χωματόδρομο για περίπου 30 λεπτά.

Στο βίντεο αυτό θα ζήσετε την αυθεντική ορεινή οδήγηση, την άγρια φύση και όλες τις προκλήσεις της διαδρομής.

Μια αληθινή περιπέτεια στην άγνωστη πλευρά της Ελλάδας!

Διαδρομή: Κόνισκα – Διπλάτανος
Διάρκεια: 30 λεπτά
Δρόμος: Δύσβατος χωματόδρομος, απαιτητικός, με εντυπωσιακή θέα

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

kanadas-osta-agrinio

Από τον Καναδά στο Αγρίνιο για τα οστά του παππού του που έπεσε στο Αλβανικό μέτωπο, 84 χρόνια μετά

Η συγκινητική ιστορία του Στόγιαν Λαζάροφ που ταξίδεψε από τον Καναδά στο Αγρίνιο για να βρει τα οστά του παππού του 84 χρόνια μετά τον Αλβανικό πόλεμο

03 Σεπ 2025

Ετικέτες: GREEK VILLAGE LIFE, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΚΟΝΙΣΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;