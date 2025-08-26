Ορεινή Ναυπακτία: Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τον ποδηλατικό αγώνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 στην Ορεινή Ναυπακτία κατά τη διεξαγωγή των 15ων ποδηλατικών αγώνων.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αστυνομίας προβλέπονται τα εξής:

1. Διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Ναυπάκτου - Άνω Χώρας, στις 30/08/2025 από ώρα 17:15 έως την 20:00 ώρα, από τη Λιμνίστα (θέση διχάλα προς Μακριά Ράχη) στο οδικό δίκτυο προς Άνω Χώρα μέσω της Παλαιάς Οδού Τερψιθέας - Ελατού - Άνω Χώρας, απ’ όπου θα διέρχονται οι ποδηλάτες.

2. Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται από τις λοιπές δημοτικές οδούς και την Επαρχιακή Οδό Μακριά Ράχη - Ασπριά -Άνω Χώρα.

3. Με μέριμνα του Δήμου Ναυπακτίας και των διοργανωτών του αγώνα θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη προειδοποιητική και ενημερωτική σήμανση για τους χρήστες της οδού.