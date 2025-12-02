Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, 2025
Ορεινή Ναυπακτία: Η συγκινητική μαρτυρία του καθηγητή Νικόλαου Εμμανουήλ – Η φιλοσοφία της ζωής

«Η ζωή είναι όμορφη όταν είσαι ταπεινός»

Στην επιβλητική Ορεινή Ναυπακτία, κοντά στην Ευηνολίμνη, ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Εμμανουήλ από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μοιράζεται μια βαθιά φιλοσοφική σκέψη για τη ζωή, τη γνώση, την ταπεινότητα και τη σχέση μας με τη φύση.

Μια συγκινητική ενδοσκόπηση για το τι σημαίνει πραγματικά να ζεις καλά, να εξελίσσεσαι και να παραμένεις μέρος της δημιουργίας.

Ένα γαλήνιο, στοχαστικό βίντεο — μια πρόσκληση να κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας με νέα μάτια.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

