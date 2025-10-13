Ορεινή Ναυπακτία: Γίδα βραστή με τραχανά από τον Κώστα στα Κρυονέρια

Γαστρονομικό ταξίδι στην Ορεινή Ναυπακτία με τον κ. Κώστα στα Κρυονέρια να ετοιμάζει γίδα βραστή με τραχανά.

Στην καρδιά των ορεινών αγκαλιών της Ναυπακτίας, σε υψόμετρο που φτάνει τα 1.170 μέτρα, ανακαλύψαμε το μαγικό χωριό Κρυονέρια. Εκεί, σε μια θερμή και φιλόξενη συνάντηση, συναντήσαμε τον Κώστα, έναν άνθρωπο που αγαπάει την τέχνη της μαγειρικής όσο ελάχιστοι.

Ο Κώστας μας υποδέχθηκε με χαμόγελο στο πρόσωπο, ένα χαρακτηριστικό που αντανακλούσε το θερμό κλίμα του χωριού. Μετά από μια φιλόξενη υποδοχή, πρότεινε να μας εντυπωσιάσει με ένα αυθεντικό τοπικό φαγητό - γίδα βραστή με τραχανά, χρησιμοποιώντας μόνο ντόπια υλικά.

Καθώς περνούσαμε από τη φάση της προετοιμασίας του φαγητού, ο Κώστας μας μύησε στα μυστικά της επιτυχίας του. Αποκάλυψε ότι η αγάπη και η επαφή του με τη μαγειρική ξεκίνησαν από την παιδική του ηλικία, όταν παρακολουθούσε τη μητέρα του και τη γιαγιά του στην κουζίνα. Η παράδοση της οικογένειάς του ανθούσε μέσα από τη γαστρονομία, δημιουργώντας ένα δεσμό που θα συνέχιζε να τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα.

Η μαγειρική δεν παρέμεινε απλώς ένα χόμπι για τον Κώστα. Αφοσιωμένος στην τέχνη αυτή, επέλεξε να την καθιστά επάγγελμα. Η εμπειρία του χτίστηκε στη συνεχή εξάσκηση και την εξέλιξη, φτάνοντας μέχρι τις υψηλές κορυφές της γαστρονομίας.

Στο τέλος της ημέρας, ο Κώστας μας κάλεσε να εκτιμήσουμε την παραδοσιακή ελληνική διατροφή και να υιοθετήσουμε τη χρήση ντόπιων, αγνών υλικών. Μας έδωσε ένα κομμάτι της κουλτούρας του, ενισχύοντας την ιδέα ότι η γεύση είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό γεύμα - είναι ένα ταξίδι στην καρδιά της κοινότητας και της παράδοσης.

