Ορεινή Ναυπακτία: 99 χρόνια αναμνήσεων της γιαγιάς Μαρίας - Από τη φτώχεια στην ξενιτιά

99 ετών και ακόμα δυνατή η γιαγιά Μαρία από την Ορεινή Ναυπακτία, μοιράζεται τις μνήμες μιας γενιάς που πάλεψε με αξιοπρέπεια την φτώχεια.

Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας στην ορεινή Ναυπακτία, φτάνουμε στο όμορφο Καταφύγιο όπου συναντάμε τη γιαγιά Μαρία, 99 ετών.

Μοιράζεται συγκλονιστικές μνήμες από τη φτώχεια, τη σκληρή δουλειά, τον πόλεμο, την ξενιτιά στη Γερμανία, τα παλιά πανηγύρια και τα έθιμα του γάμου. Μια αυθεντική μαρτυρία για τη ζωή στα ελληνικά βουνά και τη δύναμη μιας γενιάς που πάλεψε με αξιοπρέπεια.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: