Ωράριο καταστημάτων σήμερα: Τι ώρα κλείνουν σούπερ μάρκετ και μαγαζιά – Τι ισχύει από το Σάββατο – Τί θα γίνει με τα κομμωτήρια

Η ολική απαγόρευση κυκλοφορίας που τίθεται σε εφαρμογή από αύριο πρωί (Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020) φέρνει και σημαντικές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ αλλά και τα καταστήματα. Δείτε τι ώρα κλείνουν σήμερα και τι ισχύει από το Σάββατο.

Σήμερα, Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020, με τη χώρα να βρίσκεται μόλις λίγες ώρες πριν το ολικό lockdown, πολλοί είναι αυτοί που κάνουν την τελευταία στιγμή τις αγορές τους ενόψει… καραντίνας.

Έτσι, σήμερα Παρασκευή 06/11/2020, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, που ανήκουν στη Ζώνη Συναγερμού (γκρι ζώνη), τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) είναι ανοιχτά μέχρι τις 20.30, ενώ τα καταστήματα είναι σε αναστολή λειτουργίας.

Στις περιοχές που βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη (Ζώνη Αυξημένου Κινδύνου), όπως για παράδειγμα η Αττική, για τα καταστήματα ισχύει το ωράριο της Παρασκευής, με τον περιορισμό 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον) και τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) ισχύει κανονικά το ωράριο λειτουργίας με τον περιορισμό 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον) και μέριμνα για ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας που βρίσκονται στην κίτρινη ζώνη (Ζώνη Επιτήρησης) για το λιανεμπόριο ισχύουν μόνο οι περιορισμοί βάσει εμβαδού, με 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον), και για τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία κοκ) ισχύει ο περιορισμός 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα 20-100 τ.μ. και 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον) και η μέριμνα για ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια.

Από αύριο, Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020, η χώρα μπαίνει σε ολικό lockdown και αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν οριζόντια, σε όλη τη χώρα, οι όροι λειτουργίας των καταστημάτων, και σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στην απογευματινή ενημέρωση ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ισχύουν τα παρακάτω ως προς τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού:

– Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

– Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα

– Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

– Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

– Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

– Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

– Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’οίκον (e-shop κτλ.)

– Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

– Καθαριστήρια

– Περίπτερα (24ώρο)

– Φαρμακεία

– Πρατήρια καυσίμων

– Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

– Pet shops

– Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

– Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

– Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

tempo24.gr

Σε ετοιμότητα και πλήρη εγρήγορση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενόψει της περιόδου ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων