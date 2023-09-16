Οριστικά κλειστά 10 σχολεία στην Αιτωλοακαρνανία λόγω έλλειψης μαθητών

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Οριστικά κλειστά θα μείνουν 30 σχολικές μονάδες στη Δυτική Ελλάδα λόγω έλλειψης αριθμού μαθητών.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ΦΕΚ τα σχολεία (δημοτικά και νηπιαγωγεία) στα οποία θα μπει λουκέτο για την χρονιά 2023 -2024 είναι τα εξής:
1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ
3 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ
4 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΕΣΟΥ
5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΧΘΙΑ
6 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
7 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΒΙΟΥ
8 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟY
9 ΑΧΑΪΑΣ,35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
10 ΑΧΑΪΑΣ, 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ
11 ΑΧΑΪΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ
12 ΑΧΑΪΑΣ,ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
13 ΑΧΑΪΑΣ 9521162 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
14 ΗΛΕΙΑΣ 9150472 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
15 ΗΛΕΙΑΣ 9150357 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ
16 ΗΛΕΙΑΣ 9150353 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ
17 ΗΛΕΙΑΣ 9150364 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ
18 ΗΛΕΙΑΣ 9150399 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙ
19 ΗΛΕΙΑΣ 9520714 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΗΣ
20 ΗΛΕΙΑΣ 9150464 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΟΡΣΙΟΥ”ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ”
21 ΗΛΕΙΑΣ 9150453 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
22 ΗΛΕΙΑΣ 9150477 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010107 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010390 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΑΧΑΪΑΣ 9060270 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΡΙΑΣ Γ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ
4 ΑΧΑΪΑΣ 9520875 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΜΕΓΑΝΙΤΗ
5 ΑΧΑΪΑΣ 9060599 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
6 ΗΛΕΙΑΣ 9150021 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ
7 ΗΛΕΙΑΣ 9150047 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
8 ΗΛΕΙΑΣ 9150198 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΙΞΑΣ
Παράσυρση 8χρονου στην παραλιακή οδό της Ναυπάκτου