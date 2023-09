Ελληνίς: Η ταινία “Oppenhaimer” θα προβληθεί ξανά την Τρίτη 19 και 20 Σεπτεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ταινία: OPPENHAIMER – ΟΠΕΝΧΑΪΧΕΡ θα προβληθεί ξανά στον Δημοτικό κινηματογράφο «ΕΛΛΗΝΙΣ» την Τρίτη 19 και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν, το Οπενχάιμερ είναι ένα επικό θρίλερ που σπρώχνει το κοινό στο παράδοξο του αινιγματικού ανθρώπου που πρέπει να ρισκάρει να καταστρέψει τον κόσμο για να τον σώσει.

Η ταινία βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer του Κάι Μπερντ και του αείμνηστου Μάρτιν Τζ. Σέργουιν

Σκηνοθεσία:

Christopher Nolan

Σενάριο:

Christopher Nolan, Kai Bird & Martin Sherwin

Ηθοποιοί:

Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Hartnett, Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Olivia Thirlby, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Casey Affleck, Dane DeHaan, Gary Oldman

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

