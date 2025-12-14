ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους 15 συλληφθέντες με τις παράνομες επιδοτήσεις

Βαρύ το κατηγορητήριο που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 15 κατηγορουμένων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Μεταξύ τους το πρώην στελέχος της ΝΔ, Μύρωνας Χιλετζάκης και ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού, η άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων όπου ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Κατά τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται από το 2019 μέχρι το 2025 να προχωρούσαν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων μέσω των οποίων κατάφερναν να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις, ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 που συνελήφθησαν.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου από την Κρήτη με το πλοίο της γραμμής και έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά λίγο πριν τις 7 το πρωί. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελείας.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

