ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 10 βουλευτές στη νέα δικογραφία για το σκάνδαλο

Τουλάχιστον δέκα βουλευτές εμπλέκονται στη νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το αργότερο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να φτάσει στη Βουλή νέα δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, Ιωάννα Μάνδρου, μίλησε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του MEGA, για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ολοκληρώσει την έρευνά της για 10 βουλευτές, για τους οποίους θα ζητηθεί άρση ασυλίας.

Οι περισσότεροι είναι από τη Νέα Δημοκρατία και από την Κρήτη αλλά υπάρχουν και κάποιοι ακόμα βουλευτές από κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως είπε η Ιωάννα Μάνδρου, κατά βάση πρόκειται για βουλευτές που ήδη έχουν ακουστεί τα ονόματά τους, όπως ο Μάκης Βορίδης και ο Λευτέρης Αυγενάκης, αλλά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που μέχρι στιγμής δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα.

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα, η έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζεται. Στο στόχαστρό της, βρίσκεται το όνομα που είχε δει το φως της δημοσιότητας μέσα από τις συνομιλίες, ο«φραπές», ο οποίος φαίνεται πως πέρα από τις επιδοτήσεις, δεν έχει υποβάλλει έως σήμερα καμία δήλωση Πόθεν Έσχες.

