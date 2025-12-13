ΟΠΕΚΕΠΕ: Το πρωί της Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη

Ξεκίνησε η μεταγωγή των 15 συλληφθέντων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΠΕΚΕ, με την κλούβα της αστυνομίας να αναχωρεί από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με προορισμό τον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα.

Οι συνολικά 15 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα όπου θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

«Δεν προκύπτει από κάπου η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης» – Τι αναφέρουν οι δικηγόροι τους

Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, ο συνήγορος του λογιστή και της δικηγόρου, δήλωσε ότι δεν προκύπτει από κάπου, με βάση τα όσα έχουν δει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορούμενη την δικηγόρο, ο συνήγορός της δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά σκληρό και άδικο μια γυναίκα, μητέρα και δικηγόρο να συλλαμβάνεται κατά αυτό τον τρόπο, να εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης με μοναδικό κριτήριο ότι είναι συνδικαιούχος στον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς οποιοδήποτε άλλο συνοδό στοιχείο».

Παράλληλα ο κ. Λαμπρινός απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν να αναπαράγονται οι φωτογραφίες των εντολέων του.

Αλεξάνδρα Σπανάκη: Καταπατώνται θεμελιώδη υπερασπιστικά δικαιώματα

Από την πλευρά η συνήγορος υπεράσπισης του 47χρονου διατύπωσε σοβαρές ενστάσεις για τη νομική και δικονομική βάση της υπόθεσης.

Η κ. Σπανάκη ανέφερε ότι από την αρχή υπήρχε η εκτίμηση πως, εφόσον επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η εμπλοκή της τοπικής Εισαγγελίας Ηρακλείου θα είναι τυπική, με τη δικογραφία να διαβιβάζεται στην Αθήνα.

Η συνήγορος του 47χρονου, χαρακτήρισε ιδιαίτερα προβληματική τη στοιχειοθέτηση εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή δράση και υποδομή, δηλώνοντας ότι: «Εκφεύγει πάρα πολύ από όσα ο νόμος απαιτεί για να αποδοθεί μια τέτοια πράξη. Δεν αντιλαμβάνομαι τις σκοπιμότητες».

«Πώς μπορεί ένας κατηγορούμενος, κρατούμενος και μεταχθείς σε άλλο τόπο, να αντιμετωπίσει μια εκτεταμένη δικογραφία και να συγκεντρώσει έγγραφα μέσα σε πέντε ημέρες;» ανέφερε η κα Σπανάκη.

Ερωτηθείσα για τον φερόμενο ηγετικό ρόλο του εντολέα της, η κ. Σπανάκη, υπογράμμισε: «Η διόγκωση του αξιοποίνου με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κατηγορητήριο θα αποδομηθεί – και μάλιστα εντυπωσιακά».

Πώς δρούσε η οργάνωση σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ

Τον τρόπο με τον οποίο δρούσαν οι 16 συνολικά συλληφθέντες στην Κρήτη με στόχο την απόκτηση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιγράφει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, για την εξάρθρωση του κυκλώματος στην Κρήτη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση συνελήφθησαν 16 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 26 επιπλέον φυσικά πρόσωπα.

Μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (12/12) και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), σε λογιστικό γραφείο, και οχήματα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 19 χρυσές λίρες, μία ράβδος χρυσού, 3 χρυσές αλυσίδες και το χρηματικό ποσό των 35.750 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολοθούσαν τα εξής βήματα:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Πώς απέφευγαν τον εντοπισμό από τις αρχές

Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

Μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε -4- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε -143- για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Περαιτέρω, από την ανάλυση που διενήργησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν -11- τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης, μεταξύ των οποίων και ο αποβιώσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο τραπεζικός λογαριασμός του εν λόγω αποβιώσαντος εμφάνισε χρηματική δραστηριότητα (πιστώσεις και αναλήψεις) ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου.