ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θερμός» Νοέμβριος για αγρότες και κτηνοτρόφους – Αγωνία για τις πληρωμές

«Θερμός» Νοέμβριος για αγρότες και κτηνοτρόφους με αγωνία για τις πληρωμές και το αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 11 Νοεμβρίου, ενώ ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς ζητά στήριξη για «τον αγρότη που παράγει».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους δεδομένης της καθυστέρησης των πληρωμών τους, ευρισκόμενοι ταυτόχρονα στη «σκιά» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αντιμετωπίζοντας τον «κυκεώνα» των ζωονόσων. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό να ακουστούν τα προβλήματα και τα αιτήματά τους στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και να επιτύχουν την άμεση πληρωμή τους αποφασίστηκε να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου. Την ημέρα εκείνη θα πάνε τόσο στον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ. Χατζηδάκη.

Όμως δεν σταματούν εδώ! Έχει επίσης αποφασιστεί στις 23 Νοεμβρίου να πραγματοποιηθεί Πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περεταίρω κλιμάκωση του αγώνα!

Η απόφαση πάρθηκε για το συλλαλητήριο κατά την ανοικτή σύσκεψη της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη

βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), Παύλος Σατολιάς, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», επεσήμανε:

«Πέρα από τα γνωστά προβλήματα και τα δομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα χρόνια που τα βάζουμε συνέχεια στο τραπέζι, πλέον αντιμετωπίζουμε και δύο έκτακτες συνθήκες. Η μια σχετίζεται με την κτηνοτροφία και την καταστροφή που φαίνεται να έρχεται από τις ζωονόσους και η άλλη σχετίζεται με την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που οδήγησε στην παύση των πληρωμών των ενισχύσεων για 600.000 οικογένειες, χωρίς να φταίνε. Ένα ποσό περίπου 450 εκατ. ευρώ το 2024 δεν καταβλήθηκε, ενώ δεν λάβαμε και την προκαταβολή του 2025 και έχουμε μόνο εξαγγελίες ότι θα πληρωθούμε.

Η όλη αυτή κατάσταση έχει φέρει σε δεινή κατάσταση και σε οικονομική δυσπραγία τον αγροτικό κόσμο της χώρας και γι’ αυτό, μέσω του συλλαλητηρίου, θέλουμε να ακουστούμε. Πρέπει να ασχοληθεί ο Έλληνας αγρότης με την παραγωγή και δεν μπορεί, γιατί ο αγρότης που παράγει πρέπει να στηριχθεί. Αυτό επιτέλους πρέπει να γίνει πράξη, γιατί μέχρι τώρα τα χρήματα πηγαίνουν στον αγρότη που δηλώνει και όχι σε αυτόν τον αγρότη που παράγει. Αυτή είναι και η πάγια θέση του συνεταιρισμού μας. Έτσι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την παραγωγή, η οποία είναι σημαντική για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα μεταβούμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επίσης θα πάμε για να πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα επιδώσουμε και ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ.

Χατζηδάκη.

Σκοπός και στόχος του συλλαλητηρίου αυτού είναι να πληρωθούν άμεσα οι ενισχύσεις και επιτέλους η Πολιτεία να επιδείξει σοβαρότητα όσον αφορά τον χειρισμό των ζωονόσων, αλλά και στο πως αντιμετωπίζει το αγροτικό ζήτημα».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Σπύρος Κοτοπούλης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» τόνισε:

«Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νομού μας πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι. Τα προβλήματα σχετίζονται με τις ζωονόσους, τις απλήρωτες ενισχύσεις και επιδοτήσεις, ακόμη και από το 2024, και το υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτά όμως είναι μόνο τα βασικά. Πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την περεταίρω κλιμάκωση του αγώνα. Ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με σκληρό αγώνα και με τα τρακτέρ στους δρόμους».

Εντός δύο μηνών η απάντηση της Κομισιόν στο σχέδιο που κατέθεσε η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε χθες ότι οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεσμεύεται να απαντήσει εντός δύο μηνών. «Επιβεβαιώνουμε ότι η Επιτροπή έλαβε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) από την Ελλάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα αγροτικής πολιτικής, Μπάλας Ουζβάρι, απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι «η Επιτροπή θα αξιολογήσει τώρα κατά πόσον αυτό επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις» και στη συνέχεια «η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Ελλάδα για την αξιολόγησή της, εντός το πολύ δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου δράσης».

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη» από την απάντηση που είχε λάβει σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε να κατατεθεί ένα «νέο βελτιωμένο σχέδιο δράσης που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες της». Στο σχέδιο δράσης που τελικά υπέβαλε η κυβέρνηση προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας

Θα καταρτιστεί ένας εξαιρετικά ακριβής χάρτης της ελληνικής επικράτειας, βασισμένος σε δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης και τη χρήση «έξυπνων» εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο χάρτης αυτός θα επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις, ενώ θα ανανεώνεται συστηματικά, και μάλιστα σε συχνότητα υψηλότερη από το ελάχιστο που ζητά η ΕΕ.

Νέος τρόπος καταγραφής των αιγοπροβάτων

Θα δημιουργηθεί ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ακριβή καταγραφή και παρακολούθηση κάθε ζώου. Κάθε αιγοπρόβατο θα σημαίνεται με ηλεκτρονικό «βώλο» και τα στοιχεία του θα τηρούνται αποκλειστικά στη νέα βάση, η οποία θα συνδεθεί απευθείας με το ΟΣΔΕ. Μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα, ο αριθμός των ζώων θα προσδιορίζεται με βάση αντικειμενικά στοιχεία, όπως τιμολόγια πώλησης γάλακτος και κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Παράλληλα, όσον αφορά στους βοσκοτόπους, βούληση του αρμόδιου Υπουργείου είναι να δίνεται η δυνατότητα να δηλώνονται μόνο σε όμορους νομούς.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»