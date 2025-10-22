ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα ο «Φραπές» - Η Jaguar και τα 2,5 εκατ. ευρώ

Στο «στόχαστρο» της Αρχής βρέθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «Φραπές» κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σε τυχαίο έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του Γιώργου Ξυλούρη περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-2023. Πληροφορίες αναφέρουν ότι «χτύπησε» καμπανάκι στη μονάδα της Αρχής για το Ξέπλυμα που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των «πόθεν έσχες» η περίπτωση του Γιώργου Ξυλούρη, αφού το όνομά του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, ο αποκαλούμενος «Φραπές» φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει «πόθεν έσχες», ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδρι, προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που σε θετική περίπτωση θα οδηγήσει στον σχηματισμό δεύτερης δικογραφίας για το ίδιο πρόσωπο.

Πάντως, από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως ο εν λόγω παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο, με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Αν και στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, δεν φέρεται να έχει επιστρέψει τα χρήματα της επιδότησης, ενώ το ποσό δεν φαίνεται να έχει διεκδικηθεί πίσω από το Δημόσιο.

