ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο εδώλιο τα βοσκοτόπια των Αγρινιωτών στα Κύθηρα - Δίκη στο Αγρίνιο

Δίκη στο Αγρίνιο για 38 παραγωγούς που κατηγορούνται ότι εμφάνισαν πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα, για να εισπράξουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου βρίσκονται κατηγορούμενοι 38 παραγωγοί από την περιοχή του Δήμου Αγρινίου και συγκεκριμένα από την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Στράτου, που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επίσης και για πλαστογραφία.

Πρόκειται για την υπόθεση περίπου 15.000 στρεμμάτων στα Κύθηρα -που δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως βοσκοτόπια- και για τα οποία οι συγκεκριμένοι παραγωγοί (αρκετοί εξ αυτών από τη Λεπενού) είχαν εμφανίσει μισθωτήρια συμβόλαια, σύμφωνα με τα οποία εκμίσθωναν τις

εκτάσεις αυτές από την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αιγιάλεια. Ωστόσο από τον διασταυρωτικό έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε στη συνέχεια πως τα συγκεκριμένα μισθωτήρια συμβόλαια ήταν πλαστά, καθώς η εν λόγω Μονή δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία στα Κύθηρα! Αποτέλεσμα αυτού ήταν στη συνέχεια η Ιερά Μονή να στραφεί κατά των συγκεκριμένων παραγωγών, καθώς η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για επιχείρηση κάποιων που θέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία και να την εμπλέξουν σε μία δυσώδη υπόθεση.

Ο ίδιος, ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Ιερώνυμος πρόσφατα έκανε δηλώσεις για το θέμα κάνοντας γνωστό ότι μετά τον οικονομικό έλεγχο που έγινε από ορκωτό λογιστή, διαπιστώθηκε πως η Μονή ουδέποτε κατείχε κτηματική περιουσία στα Κύθηρα, ώστε να την

εκμισθώσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία υπόθεση που απασχολεί την Ελληνική Δικαιοσύνη πολύ πριν ξεκινήσει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με επικεφαλής στη Λάουρα Κοβέσι, δηλαδή πολύ πριν ξεσπάσει το λεγόμενο «σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», που απασχολεί εσχάτως την ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Συνείδηση» μετά από αρκετές αναβολές η υπόθεση έχει πλέον εισαχθεί στο ακροατήριο και τις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα υπάρξει και η ετυμηγορία του Δικαστηρίου, καθώς πρόκειται για μία υπόθεση που αφορά τις δηλώσεις των εν λόγω παραγωγών στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2018 και το 2019 και πλέον βρισκόμαστε σχετικά κοντά στο όριο της παραγραφής της υπόθεσης.

Η συγκεκριμένη όμως περίπτωση παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα αρκετοί από τους κατηγορούμενους αυτής της υπόθεσης να έχουν στραφεί νομικά κατά ενός συγκεκριμένου εκ των συγκατηγορουμένων τους, καταγγέλλοντας ότι εκείνος τους εφοδίασε με τα επίμαχα μισθωτήρια

συμβόλαια για τα βοσκοτόπια στα Κύθηρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να εισπράξουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι βάση της τεχνικής λύσης, που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι τέτοιο (η δήλωση βοσκοτόπων σε άλλη περιοχή) όσο κι αν φαίνεται παράλογο, δεν ήταν παράνομο.

Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση η παρανομία, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται να ξεκινά από την πλαστογράφηση των μισθωτηρίων συμβολαίων και το γεγονός ότι η Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αιγιάλεια δεν διαθέτει καν ακίνητη

περιουσία στα Κύθηρα. Ο συγκεκριμένος παραγωγός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία συγκατηγορουμένων του, φέρεται κατά το απώτερο παρελθόν να είχε συνεργαστεί με την Ιερά Μονή στο Αίγιο εκμισθώνοντας εκτάσεις της Μονής, που ανήκουν όντως στην ιδιοκτησία της Μονής, αλλά βρίσκονται στο Αίγιο, πέριξ της Μονής και όχι στα Κύθηρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την όλη υπόθεση έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Στην παρούσα φάση εκδικάζεται μόνο η πλαστογραφία για την εκμίσθωση των υποτιθέμενων εκτάσεων της Μονής στα Κύθηρα και η απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τις

αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν συνεκδικάζεται ταυτόχρονα η καταγγελία κάποιων παραγωγών σε βάρος ενός των συγκατηγορουμένων τους.

Σύμφωνα με κάποιους νομικούς κύκλους αυτό που βαραίνει περισσότερο στην υπόθεση αυτή είναι η κατηγορία της πλαστογραφίας, καθώς η περίπτωση της απάτης για τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων, θα μπορούσε θεωρητικά, όπως έχει γίνει και άλλες περιπτώσεις, να «διευθετηθεί»

μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και των παραγωγών επιστρέφοντας οι δεύτεροι τα χρήματα, που θεωρηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πως εισέπραξαν χωρίς να τα δικαιούνται.

Σε κάθε περίπτωση η συνέχεια της εκδίκασης και η ετυμηγορία του Δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί μπορεί να πρόκειται για μια παλιά υπόθεση, πριν την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο η ετυμηγορία αναμένεται, αφού πρόσφατα η Λάουρα Κοβέσι, χαρακτηρίζοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ακρωνύμιο της διαφθοράς», έδωσε τον τόνο δηλώνοντας εμφατικά πως «ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία»!

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»

Φωτογραφίες αρχείου: Eurokinissi