ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 14 οι προφυλακίσεις για εγκληματική οργάνωση – Στους 40 οι κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ένας ακόμα κατηγορούμενος, o οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη με βάση ένταλμα που εκδόθηκε με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, καθώς του αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος φέρεται να έχει λάβει επιδοτήσεις χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή ,που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση,η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες ο κατάλογος των κατηγορουμένων αναμένεται να διευρυνθεί.

