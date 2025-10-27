ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει…»

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά που κατηγορείται ως ο αρχηγός του κυκλώματος που καρπωνόταν παράνομα ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις για αγρότες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο 38χρονος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου και να παραδέχτηκε ότι προέβαινε σε παράνομες ενέργειες. Όμως, άφησε αιχμές για την έρευνα των αρχών και έκανε λόγο για «υπερφορτωμένο» κατηγορητήριο σε βάρος του.

Τι φέρεται να υποστήριξε ο 36χρονος

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή.

Ο τρόπος δράσης του 36χρονου φερόμενου αρχηγού

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο 38χρονος εντόπιζε αγροτεμάχια και βοσκοτόπια ανά την Ελλάδα που δεν δηλώνονταν από κάποιον. Στη συνέχεια υπέβαλλε αιτήσεις με κωδικούς taxisnet των μελών της εγκληματικής οργάνωσης και λάμβανε αμοιβή για την παράνομη αυτή του δραστηριότητα.

Επίσης διαχειριζοταν και συντονιζε την εγκληματική δραστηριότητα.

Πρόκειται για το πρόσωπο, στο σπιτι του οποίου βρέθηκαν πανάκριβα ρολόγια και τσάντες γνωστών οίκων μόδας. Και οι αρχές εντόπισαν οτι πραγματοποιούσε πανάκριβα ταξίδια στο εξωτερικό.

Η διαδικασία λήψης απολογιών από τους συλληφθέντες συχεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα.

Έως τώρα δέκα κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η πρώην σύζυγος του «αρχηγού» του κυκλώματος έχει τεθεί σε κατ´οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

