ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία

Σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ήταν υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα είναι μάλιστα αναπληρωτής του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, παραδέχθηκε ότι εκείνος είναι ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στην Κρήτη το οποίο δηλώνει εκατοντάδες στρέματα αγροτών στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας μέχρι και σήμερα.

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς ακόμη και σήμερα - παρά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -πολλοί συνεχίζουν να δηλώνουν εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, προκειμένου να εισπράξουν παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 πρόκειται για 3.500 στρέματα κοντά στην Κάρλα που επιστράφηκαν στο δημόσιο καθώς οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τα καλλιεργήσουν. Ωστόσο επιτήδειοι εντόπισαν την «μαύρη τρύπα» και έκαναν δηλώσεις επί 4 χρόνια - έως και σήμερα - στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να λάβουν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν από ΚΥΔ της Κρήτης, ένα εκ των οποίων ανήκει στον γεωπόνο Νίκο Μπουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Proactive Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Ο ίδιος ο κ. Μπουνάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 παραδέχθηκε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες με μισθωτήριο από τον παραγωγό το οποίο προέρχονταν από την ΑΑΔΕ. «Δεν είναι αρμοδιότητα των ΚΥΔ να ελέγχουν την κάθε περίπτωση» απάντησε ο κ. Μπουνάκης.

Σε δήλωσή του στα παραπολιτικά, ο κ. Μπουνάκης είπε: «Τα ΚΥΔ δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα ούτε την δυνατότητα να ελέγξουν τα μισθωτήρια ή άλλα στοιχεία που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ και ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, μιλώντας στο OPEN, αποκάλυψε ότι δηλώνονται από ΚΥΔ στην Κρήτη δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα. «Έκανα έρευνα και διαπίστωσα ότι κατά τα έτη 2022-2025, ένα ΚΥΔ στην Κρήτη δηλώνει εκατοντάδες στρέμματα δημόσιας έκτασης στη λίμνη Κάρλα έναντι δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας και με τις δηλώσεις αυτές επιδιώκουν να πάρουν επιδοτήσεις», τόνισε ο βουλευτής.

ΝΔ: Σοκαριστική ομολογία, αναμένουμε απαντήσεις από τον κ. Ανδρουλάκη

Σοκ προκαλεί η δημόσια ομολογία του κ. Νίκου Μπουνάκη, πρώην υποψήφιου βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και σήμερα αναπληρωτή του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στενού φίλου και συνεργάτη του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤΕΝΝΑ έπειτα από δημοσίευμα της ιστοσελίδας parapolitika.gr, ότι το δικό του ΚΥΔ είναι αυτό που δηλώνει δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα! Την ώρα δηλαδή που το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την Κυβέρνηση για το δήθεν «σκάνδαλο» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημαντικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη εμπλέκεται στον απόλυτο βαθμό ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ, δηλώνοντας δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα στη Θεσσαλία στο όνομα δικαιούχων που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο τόπο επιδιώκοντας να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις. Το εμπλεκόμενο στην υπόθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει εξηγήσεις για μια σειρά ζητημάτων: Πόσα χρόνια δηλώνονται από το ΚΥΔ τα στρέμματα των εκτάσεων στη Θεσσαλία εκ μέρους αγροτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή;

Πόσα χρήματα έχουν λάβει συνολικά;

Γιατί ο ίδιος, ως όφειλε, δεν έπραξε κάτι για να αποτραπεί η παρανομία;

Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής;

Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Τα υπόλοιπα στην Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή από την προσεχή Τρίτη. Η αλήθεια θα πρέπει να λάμψει, όσο σκληρή και αν είναι αυτή μερικές φορές.

