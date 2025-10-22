ΟΠΕΚΕΠΕ: Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους με τις παράνομες επιδοτήσεις

Σερβιτόροι και DJ ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και οι 37 συλλήψεις

Σήμερα το πρωί, όπως έγινε γνωστό, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας πραγματοποίησε επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ προχώρησε και σε 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Ποιοι συνελήφθησαν για τις παράνομες επιδοτήσεις -Πώς έπαιρναν εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένα βασικό πρόσωπο από την Κρήτη (36 ετών) που εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών, τα οποία είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ένα ακόμη βασικό πρόσωπο είναι ο συλληφθείς από τα Γιαννιτσά (38 ετών), που δηλώνει αγρότης. Πρόκειται για άτομο που έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκληματική οργάνωση που επί τέσσερα χρόνια (2018-2022) λάμβανε ποσά εκατομμυρίων ευρώ (σύμφωνα με αναφορές, περί τα 20 εκατ.) ως επιδοτήσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. παρανόμως. Εκτιμήσεις στην ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν ότι ενδέχεται το ποσό των παράνομων επιδοτήσεων να φθάνει και τα 10 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν, ακόμα, 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις έρχονται μετά την προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν σχετικής εντολής από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο καλοκαίρι.

Η δράση της οργάνωσης και οι δηλώσεις αγροτεμαχίων

Κατά πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έδιναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.

Πηγή: iefimerida.gr