ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έχουν οδηγηθεί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Νωρίτερα, μετήχθησαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τέσσερα αδικήματα.

Γιατί κατηγορούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικά, οι 37 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

Εγκληματική οργάνωση

Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις

Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

