ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους 37 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έχουν οδηγηθεί οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Νωρίτερα, μετήχθησαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τέσσερα αδικήματα.

Γιατί κατηγορούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτικά, οι 37 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

Εγκληματική οργάνωση
Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

iefimerida.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Λάρισα: Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο - Τον "έστειλαν" στο νοσοκομείο

Λάρισα: Πέντε ανήλικοι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο - Τον "έστειλαν" στο νοσοκομείο

Πέντε ανήλικοι στη Λάρισα, σήμερα το μεσημέρι χτύπησαν μαθητή έξω από σχολείο και τον "έστειλαν" κυριολεκτικά στο νοσοκομείο, με τραύματα σε σημεία του σώματός του

23 Οκτ 2025

Ετικέτες: εγκληματική οργάνωση, ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλήψεις

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;