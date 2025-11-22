ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε 82.870 αγρότες με συμπληρωματικές συνδεδεμένες ενισχύσεις ύψους 46 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των αιτήσεων του 2024.
Η ανακοίνωση:
Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Αναλυτικά:
Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές. Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.