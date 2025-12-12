ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: «Κουμπάρος του Ανδρουλάκη ένας από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη»

Ο «γαλάζιος» εισηγητής, Μακάριος Λαζαρίδης, κατήγγειλε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη, με φόντο τις παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται και ο «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τα μέλη της προχώρησαν σε αποκαλύψεις σχετικά με τα πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας αγροτοσυνδικαλιστής, ονόματι Χιλετζάκης, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μέλος της ΝΔ».

Απαντώντας άμεσα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανέφερε ότι η λειτουργία του Κράτους αποδεικνύεται από τις συλλήψεις, αλλά «απάντησε» στην κυρία Αποστολάκη μεταφέροντας τη συζήτηση στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ:

«Μας είπε ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής, Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε, έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: newsbomb.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi