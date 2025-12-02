ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στέλνει στην Αρχή Ξεπλύματος τις καταθέσεις της «αγρότισσας με τη Ferrari» για το Τζόκερ

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και της Αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος ζητάει η ΝΔ να μπουν οι καταθέσεις μαρτύρων της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν κερδίσει σημαντικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα.

Την άμεση αποστολή στην Εισαγγελία των καταθέσεων της Πόπης Σεμερτζίδου (γνωστής ως «αγρότισσας με τη Ferrari»), του Ανδρέα Στρατάκη (επονομαζόμενου ως «Χασάπη»), καθώς και του Χρήστου Μαγειρία, συντρόφου της κ. Σεμερτζίδου, που έχει προγραμματιστεί να καταθέσει την προσεχή Πέμπτη, ζήτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, προκειμένου να διερευνηθεί εάν κερδήθηκαν νομίμως ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, ζητήθηκε οι συγκεκριμένες καταθέσεις να διαβιβαστούν και στον επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

«Όποιοι μάρτυρες δηλώνουν κέρδη από τυχερά παιχνίδια να διαβιβάζονται αμέσως στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων», ζήτησε ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την Πλεύση Ελευθερίας, ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση αυτών των περιπτώσεων μαρτύρων.

Στη συνέχεια ο Βασίλης Κόκκαλης, από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε να σταλούν στην Εξεταστική στοιχεία από το ΣΔΟΕ εάν τυχόν έχει γίνει έλεγχος στα πρόσωπα που κέρδισαν ποσά από τυχερά παίγνια, αίτημα με το οποίο συμφώνησε και ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Απορρίφθηκε το αίτημα μάρτυρα να μη μεταδοθεί δημόσια η κατάθεσή της

Ομόφωνα αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή να απορριφθεί το αίτημα της μάρτυρος Δέσποινας Μαρκοπούλου να μη μεταδοθεί δημοσίως η κατάθεσή της. Πρόκειται για την ορκωτή λογίστρια του ΣΟΛ που ήταν και υπογράφουσα και έχει προσέλθει στη Βουλή προκειμένου να καταθέσει. Τα κόμματα επιμένουν ότι πρέπει να τηρηθεί η «αρχή της δημοσιότητας» χωρίς εξαιρέσεις.

«Εάν επιμείνει η μάρτυρας, τότε να σταλεί στη Δικαιοσύνη για απείθεια», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως ουδείς ζήτησε τη συναίνεσή της, ενώ επικαλέστηκε τη διαχρονική παράδοση της Βουλής για δημόσιες συνεδριάσεις των Εξεταστικών.

