ΟΠΕΚΕΠΕ: Γαμήλιο κλαρίνο δίπλα στην κατασχεμένη Ferrari της Πόπης Σεμερτζίδου

Γαμήλιο κλαρίνο δίπλα στη Ferrari της Πόπης Σεμερτζίδου που δεσμεύτηκε αλλά δεν κατασχέθηκε, καθώς δεσπόζει εξω από την οικία της πρώην πολιτεύτριας της ΝΔ.

Είναι ένα από τα πολυτελή supercar που έχει δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα.

Υπό τους ήχους της παραδοσιακής μουσικής, λίγο πριν τον γάμο του ανιψιού της στα Τρίκαλα, η κουνιάδα της εμφανίζεται να τραγουδά δίπλα από το πολυτελές όχημα.

Η Ferrari έχει δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, αλλά δεν έχει κατασχεθεί, δηλαδή η κυρία Σεμερτζίδου έχει δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί η ίδια και όχι να τα πουλήσει ή να τα νοικιάσει.

«Πόλεμος» γαλάζιων στελεχών

Νέες φωτιές ανάβουν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΠΕΚΕ, αυτή την φορά με γαλάζιους αγροσυνδικαλιστές και καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Πέντε αγρότες της Λάρισας καταγγέλλουν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, με e-mail που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις πάνω από 300.000 ευρώ.

Νοικιασμένα χωράφια

Δηλαδή, ότι δηλώνει νοικιασμένα χωράφια σε διαφορετικά ΑΦΜ, πλαστά τιμολόγια, ενώ τον κατηγορούν πως κάνει εμπόριο αδήλωτων αγροτεμαχίων τα οποία μοιράζει σε τρίτους με το αζημίωτο.

Αποκαλύφθηκε

Σήμερα ο γνωστός αγροσυνδικαλιστής αποκαλύφθηκε, λέγοντας πως σε εκείνον αναφέρονται οι 5 αγρότες αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδουν.

«Λέει ότι είμαστε πέντε αγρότες, οι οποίοι ο κ. Σιδερόπουλος μας παίρνει τα χωράφια και μας τα καλλιεργεί χωρίς να μας ρωτήσει».

Του Τάσου του… Μερακλή

Ο κ. Σιδερόπουλος μάλιστα, απαντά πως αυτός που κρύβεται πίσω από το e-mail είναι κομματικό στέλεχος της ΝΔ.

«Το πρόσωπο που έκατσε και τα έγραψε είναι Λαρισαίος, είναι το πρωτοπαλίκαρο του Τάσου του Μερακλή, ο οποίος αυτή την στιγμή στην καινούργια δικογραφία που κατατίθεται, είναι εμπλεκόμενος με την Κρήτη, με πολλά, πολλά, πολλά μαύρα τιμολόγια.

Δείτε το βίντεο:

Αλληλοκατηγορίες

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι στέλεχος, κομματικό στέλεχος. Είναι στη Γραμματεία Αγροτικού της ΝΔ».

Και όπως φαίνεται οι αλληλοκαταγγελίες θα έχουν μακρά συνέχεια.

Πηγή: tanea.gr