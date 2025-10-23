ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιτήδειος πήρε 350.000 ευρώ για χωράφια που πλημμύρισαν από τον «Ντάνιελ»

Νέες απίθανες περιπτώσεις παράνομης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιτήδειο που πήρε 350.000 ευρώ για χωράφια που πλημμύρισαν από τον «Ντάνιελ».

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, σε 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ανάμεσα στις κραυγαλέες περιπτώσεις ξεχωρίζει αυτή ενός ατόμου που εμφανίζεται να έχει λάβει συνολικά 450.000 ευρώ από το 2018 έως το 2024.

Το αγροτεμάχιο που δήλωσε ο συγκεκριμένος βρίσκεται στη λίμνη Κάρλα, δηλαδή την άλλοτε τεχνητή λίμνη στη Μαγνησία που, ενώ είχε ξεραθεί, δημιουργήθηκε εκ νέου με την κακοκαιρία Ντάνιελ, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Για την επόμενη χρονιά το άτομο αυτό φέρεται να πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 350.000 ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr