ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιτήδειος πήρε 350.000 ευρώ για χωράφια που πλημμύρισαν από τον «Ντάνιελ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιτήδειος πήρε 350.000 ευρώ για χωράφια που πλημμύρισαν από τον «Ντάνιελ»
Νέες απίθανες περιπτώσεις παράνομης επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επιτήδειο που πήρε 350.000 ευρώ για χωράφια που πλημμύρισαν από τον «Ντάνιελ».

 

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σήμερα, Τετάρτη, σε 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ανάμεσα στις κραυγαλέες περιπτώσεις ξεχωρίζει αυτή ενός ατόμου που εμφανίζεται να έχει λάβει συνολικά 450.000 ευρώ από το 2018 έως το 2024.

Το αγροτεμάχιο που δήλωσε ο συγκεκριμένος βρίσκεται στη λίμνη Κάρλα, δηλαδή την άλλοτε τεχνητή λίμνη στη Μαγνησία που, ενώ είχε ξεραθεί, δημιουργήθηκε εκ νέου με την κακοκαιρία Ντάνιελ, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Για την επόμενη χρονιά το άτομο αυτό φέρεται να πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 350.000 ευρώ.

Πηγή: iefimerida.gr 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Γκάζι: Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη και λιποθυμία στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Γκάζι: Άλλες τρεις κλήσεις για μέθη και λιποθυμία στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Τρεις ακόμη νέους ανθρώπους που είχαν βρεθεί λιπόθυμοι από κατανάλωση αλκοόλ κλήθηκε να παραλάβει το ΕΚΑΒ το ίδιο βράδυ και στο ίδιο σημείο που βρέθηκε νεκρή η άτυχη 16χρονη, έξω από κλαμπ στο Γκάζι

22 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΝΤΑΝΙΕΛ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;