ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι 11 από τους 37 συλληφθέντες μετά τις απολογίες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 συλληφθέντες που απολογήθηκαν για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σήμερα Παρασκευή, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ertnews.gr, όλοι αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους, δείχνοντας προς την πλευρά των αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης ως τα πρόσωπα που τους ενέπλεξαν και έχουν την κύρια ευθύνη.

Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η δικαστική απόφαση για τους πρώτους έντεκα, καθώς ήταν γνωστό ότι απολογούνται αυτοί που φέρονται κατά το κατηγορητήριο, ότι είχαν τη μικρότερη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, δεδομένου ότι είχαν εισπράξει μικροποσά από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ήταν άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με την αγροτιά, που έκαναν εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα (μάγειρες, σερβιτόροι, dj, ηλεκτρολόγοι και οτιδήποτε χρησιμοποιούσε το κύκλωμα).

Άλλωστε οι περισσότεροι από τους σημερινούς συλληφθέντες ήταν ανάμεσα στους «πελάτες» του 38χρονου φερόμενου ως εγκέφαλου της εγκληματικής οργάνωσης από τα Γιαννιτσά, ο οποίος τους είχε «αλιεύσει» και τους χρησιμοποιούσε κατά περίπτωση, προκειμένου να μπορεί να εξασφαλίζει αυτές τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

<br />

Την Κυριακή αναμένονται να απολογηθούν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, ο πατέρας του, η σύζυγός του, αλλά και ο 36χρονος υπάλληλος από το Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi