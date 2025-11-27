ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκρηκτική η εξεταστική με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου – «Δεν έχουμε φάει τίποτα»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις καταθέσεις του πρώην στελέχους της ΝΔ Καλλιόπης Σεμερτζίδου και του πρώην γραμματέα Νομαρχιακής Ηρακλείου Κρήτης του ΠΑΣΟΚ Λάμπρου Αντωνόπουλου και τις παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου να προκαλούν συγκρούσεις για επιδοτήσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών και μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (26.11.25).

Η κυρία Σεμερτζίδου που έγινε γνωστή στο πανελλήνιο από την αναπαραγωγή δικών της αναρτήσεων στα social media οι οποίες την εμφανίζουν να οδηγεί υπερπολυτελή αυτοκίνητα με συνέπεια να χαρακτηριστεί ως “αγρότισσα με την Ferrari”, υποστήριξε ότι είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να σταδιοδρομίσει στο επιχειρείν και στις αγροτικές δραστηριότητες. Ανέφερε ότι τα super cars ανήκουν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία, μεγαλοκτηνοτρόφο της Κοζάνης, και πως η ίδια έχει στην κατοχή της μόνο ένα μικρό μοτοποδήλατο τύπου “σκούτερ” των 125cc.

Από την άλλη πλευρά ο κ. Αντωνόπουλος υποστήριξε ότι αποφάσισε να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία το 2020 καθώς η πανδημία ακύρωσε κάθε άλλο επιχειρηματικό του σχέδιο. Ανέφερε ότι επιδοτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αρχικό ποσό άνω των 15 χιλ ευρώ για τη δημιουργία σταβλικών εγκαταστάσεων αλλά στην πορεία διαπίστωσε ότι γραφειοκρατικά και άλλα προσκόμματα καθιστούσαν ασύμφορη την επένδυση. Παρά ταύτα, αποφάσισε να κρατήσει το ποσό των 15 χιλ ευρώ καθώς – όπως είπε – ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ζήτησε την επιστροφή. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι μεταβίβασε τα επιδοματικά του δικαιώματά στην οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη αν και έσπευσε να διευκρινίσει ότι τον περίφημο “φραπέ” ούτε τον γνωρίζει, ούτε συνεργάστηκε ποτέ μαζί του. “Τα χρήματα τα επέστρεψα το 2025 όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο και με ενέπλεξαν τα δημοσιεύματα. Τα επέστρεψα για ηθικούς λόγους” ισχυρίστηκε με τους βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων να του εξηγούν ότι θα όφελε – για ηθικούς λόγους – να τα επιστρέψει αμέσως μετά την ακύρωση της επένδυσης.

Η Ferrari, το σκουτεράκι και η κόντρα με την Κωνσταντοπούλου

Η κυρία Σεμερτζίδου αναφερόμενη στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος το οποίο κάνει λόγο για μεθοδευμένο σχέδιο , αλλαγές λογαριασμών μεταξύ των μελών της οικογένειας προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις να γίνουν μετρητά η κα Σεμερτζίδου είπε ότι ελέγχθηκε εξονυχιστικά και ότι διαφωνεί με το πόρισμα της αρχής.

Υποστήριξε δε ότι το συνολικό ποσό των 2,5 εκατ ευρώ δεν κατασχέθηκε από την Αρχή αλλά δεσμεύτηκε έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

Παράλληλα, γνωστοποίησε τα ποσά τα οποία έχει λάβει ως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα στοιχεία να δείχνουν έκρηξη το 2023 και αφορούν – όπως είπε – επενδυτικά σχέδια για αγορά αγροτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα είπε ότι:

το 2019 πήρα 3.450 ευρώ

το 2020 4.052 ευρώ

το 2021 8.684 ευρώ

το 2022 14.127 ευρώ

το 2023 50.965 ευρώ και

το 2024 54 .829 ευρώ.

Πάντως, οι ερωτήσεις των περισσότερων βουλευτών επικεντρώθηκαν στις αναρτήσεις της κυρίας Σεμερτζίδου με τα πολυτελή ΙΧ και τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος με τον βουλευτή της Νίκης Γιώργο Ρούντα

Ρούντας: Δεν είναι πρόκληση από μια πολιτευτή που δηλώνει και αγρότισσα να κυκλοφορεί με πολυτελή ΙΧ

Σεμερτζίδου: Τα βίντεο ήταν για διαφήμιση της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αν δείτε οι αναρτήσεις συνοδεύονται και από την επωνυμία της εταιρείας. Οι φωτογραφίες από το εξωτερικό είναι από ταξίδια σε εκθέσεις που πήγαινα για την εταιρεία μου.

Δεν εύχομαι να ψηφίζει η κατσίκα του γείτονα. Εύχομαι από 100 να τις κάνει 1000. Με την κακία δεν θα πάμε μπροστά.

Αλ. Αυλωνίτης: τα χρήματα που λαμβάνετε εσείς και η οικογένεια σας είναι δημόσιο χρήμα. Θεωρείτε ότι είναι άδικη η έρευνα και ότι σας ρωτάμε για τα πολυτελή ΙΧ;

Σεμερτζίδου: είναι σωστό να διασύρεις μια οικογένεια που πλέον δέχεται απειλές. Είμαστε στα όρια της κατάρρευσης. Έχω τον πατέρα μου στον νοσοκομείο με εγχείρηση ανοικτής καρδιάς. Να κάνει την δουλειά της η εισαγγελέας, η εφορία και ο Βουρλιώτης αλλά δεν μπορεί να μας δείχνουν με το δάχτυλο όλα τα ΜΜΕ με τις φάτσες μας και που μένουμε

Αυλωνίτης: ισχύουν ότι βρέθηκαν σε λογαριασμό σας 1 εκατ ευρώ

Σεμερτζίδου: όχι. Που υπάρχει αυτό;

Αυλωνίτης: σε δημοσιεύματα

Σεμερτζίδου: όχι δεν ισχύει

Ζ. Κωνσταντοπούλου: τα έφαγαν γι αυτό δεν βρέθηκαν

Σεμερτζίδου: σας παρακαλώ τι είναι αυτά που λέτε. Έχετε αποδείξεις γι αυτό που λέτε

Ζ. Κωνσταντοπούλου: θα έρθει η ώρα που θα σας ρωτήσω.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι ο σύντροφος της έχει κερδίσει σε τυχερά παιχνίδια, υποστήριξε ότι δεν θυμάται τα ποσά αν και επιχείρησε να διευκρινήσει ότι το κέρδος δεν ήταν μεγάλο.

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας την εξέταση της κυρίας Σεμερτζίδου επέλεξε να την κάνει προσωπικά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος του κόμματος φρόντισε μάλιστα να δείξει από την πρώτη στιγμή την διάθεση της απέναντι στην μάρτυρα. “Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει εσείς κολυμπάτε στα λούσα”.

Κωνσταντοπούλου: έχετε ανεβάσει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό πότε τον γνωρίσατε;

Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι

Κωνσταντοπούλου: Πόσες φορές έχετε συναντηθεί ;

Σεμερτζίδου: σε 8-10 σε εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μιλήσει στο τηλέφωνο;

Σεμερτυζίδου: Όχι

Κωνσταντοπούλου: Την κα Μπακογιάννη την γνωρίζετε ;

Σεμερτζίδου: την έχω γνωρίσει σε κομματικές εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Μόνο από εκδηλώσεις

Σεμερτζίδου: Ναι

Κωνσταντοπούλου: Η φωτογραφία με την κα Μπακογιάννη από που έχει ληφθεί ;

Σεμερτζίδου: Αν θυμάμαι καλά στο Ζάππειο

Κωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;

Σεμερτζίδου: Ναι. Έχω συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις παρουσίασης αγροτικών προϊόντων. Έχω παρουσιάσει τα βότανα μου

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κα Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε τι είναι; με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος;

Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλετε τα 30 οχήματα πόρσε και φεράρι;

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου όλοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: όχι

Κωνσταντοπούλου: μήπως θυμηθήκατε που γνωρίσατε την κα Μπακογιάννη; Τον κύριο αυτόν τον ξέρετε;

Σεμερτζίδου: τον κύριο Αδωνι;

Κωνσταντοπούλουο: ναι τον κ. Αδωνι

Σεμερτζίδου: σε εκδήλωση. Να δω την φωτογραφία;

Κωνσταντοπούλου: είναι και πολλές οι φωτογραφίες

Σεμερτζίδου: φυσικά είναι πολλές

Κωνσταντοπούλου: έτσι είναι οι εγκληματικές οργανώσεις

Σεμερτζίδου: η φωτογραφία είναι ε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κοζάνης

Κωνσταντοπούλου: α βλέπω κι άλλη φωτογραφία με τον κύριο Αδωνι

Σεμερτζίδου: έχω και περισσότερες. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε

Κωνσταντοπούλου: εγώ ρωτάω

Η ένταση ανέβηκε και σε άλλο σημείο

Κωνσταντοπούλου: τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν

Σεμερτζίδου: όχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση

Κωνσταντοπούλου: οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί

Σεμερτζίδου: δεν ισχύει αυτό που λέτε

Κωνσταντοπούλου: πόσα χρήματα έχετε “φάει”

Σεμερτζίδου: τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…

Κωνσταντοπούλου: τα ήπιατε στην υγεία των κορόιδων

Σεμερτζίδου: από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ

Κωνσταντοπούλου: τα υπόλοιπα τα φάγατε. 2,4 εκατ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών

Σεμερτζίδου: κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε

Νικολακόπουλος: ήρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πως λειτουργείτε κα Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη

Νικολακόπουλος: ήρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Ο γραμματέας Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και οι «σκιές» για σχέσεις με «φραπέ»

Στο σκαμνί των εξεταζόμενων της επιτροπής αμέσως μετά την κυρία Σεμερτζίδου κάθισε ο κ. Λάμπρος Αντωνόπουλος πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Κατά την εξέταση του κ. Αντωνόπουλου ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης παρουσίασε έγγραφα που εμφανίζουν τον μάρτυρα να μεταβιβάζει τα αγροτικά του δικαιώματα – βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – στον Βασίλειο Ξυλούρη, γιό του επονομαζόμενου “φραπέ”.

Λαζαρίδης: τον κ. Ξυλούρη τον γνωρίζετε;

Αντωνόπουλος: όχι

Λαζαρίδης: δεν έχετε καμία σχέση;

Αντωνόπουλος: καμία

Λαζαρίδης: κι όμως από τα έγγραφα προκύπτει ότι η δήλωση σας για να επιδοτηθείτε το 2020 έγινε στο δικό του ΚΥΔ

Αντωνόπουλος: εκεί έγινε αλλά δεν τον γνώριζα

Λαζαρίοδης: καμία σχέση μας είπατε

Αντωνόπουλος: καμία

Λαζαρίδης: κι όμως το 2021 εμφανίζεστε να μεταβιβάζετε τα δικαιώματά σας στον γιο του Ξυλούρη

Αντωνόπουλος: εγώ δεν έχω κάνει τέτοια μεταβίβαση. Δεν το αναγνωρίζω.

Λαζαρίδης: καταθέτω το έγγραφο μεταβίβασης και το προσκομίζω και σε εσάς. Επιμένετε;

Αντωνόπουλος: από την στιγμή που δεν ξαναέκανα αίτηση για επιδότηση το 2021 θεώρησα ότι εκεί τελειώνει το θέμα.

Λαζαρίδης: μόνο το 2020 κάνετε αίτηση;

Αντωνόπουλος: ναι

Λαζαρίδης: εδώ έχω και μια δεύτερη αίτηση δική σας. Του 2021

Αντωνόπουλος: δεν το έκανα εγώ

Λαζαρίδης: ποιος το έκανε;

Αντωνόπουλος: δεν το ξέρω.

Λαζαρίδης: εγώ βλέπω ότι υπάρχει φιλική – επαγγελματική σχέση . Μου κάνει εντύπωση πως ένας συνεργάτης του Ανδρουλάκη έχει τόσο στενές σχέσεις με τον Ξυλούρη

Αντωνόπουλος: Απευθύνθηκα στο συνεταιριστικό ΚΥΔ όχι ότι ήξερα τον Ξυλούρη. Προσωπικός φίλος του Ανδρουλάκη δεν είμαι. Κομματικός φίλος στο ΠΑΣΟΚ είμαι.

Λαζαρίδης: γνωρίζετε ότι μέσα στα ΑΦΜ που εκλέχθηκαν επί Σημανδράκου ήταν και το δικό σας και ζητήθηκαν αχρεώστητα;

Αντωνόπουλος: δεν ενημερώθηκα. Αυτοβούλως επέστρεψα εγώ τα χρήματα

Λαζαρίδης: από τα δημοσιεύματα ενημερωθήκατε; Αν δεν έβγαιναν τα δημοσιεύματα δε θα τα επιστρέφατε;

Αντωνόπουλος: Δεν είχα ενημέρωση για κάτι επιλήψιμο. Βγήκαν τα δημοσιεύματα που με ενέπλεκαν με μια υπόθεση που δεν είχα καμία σχέση. Είχα και την κομματική ιδιότητα και θεώρησα υποχρέωσή μου να τα επιστρέψω

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο κ. Λαζαρίδης εμφάνισε φωτογραφία των κ.κ. Αντωνόπουλου και Ανδρουλάκη υποστηρίζοντας ότι είναι από γάμο άλλου προσώπου. “Αυτή είναι φωτογραφία από τον δικό μου γάμο. Κάνετε λάθος” απάντησε ο μάρτυρας.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Αντωνόπουλος έλαβε το 2020 επιδοτήσεις ύψους 15 χιλ ευρώ για βοσκοτόπια χωρίς ζώα που δήλωνε σε περιοχές εκτός Κρήτης. Μετά το σάλο αναγκάστηκε να επιςτρέψει τα χρήματα και να παραιτηθεί από τη θέση του τοπικού γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

