ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασαν οι συλληφθέντες από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα έφτασαν λίγο μετά τις 7:00 το πρωί της Δευτέρας οι συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, το ειδικά διαμορφωμένο πούλμαν, έφτασε στην οδό Λουκάρεως κι άρχισαν να αποβιβάζονται οι συλληφθέντες.

Οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν αργά χθες το βράδυ από το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν συνοδεία οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ στο λιμάνι, όπου και ταξίδεψαν για τον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής.

Ακολούθως, θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων όπου και θα υποβάλλουν αίτημα για να λάβουν προθεσμία και να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται.

Το βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 συλληφθέντες

Την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, κατά την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, συνελήφθησαν -16- άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 παρ. 1,2, και 3 Π.Κ.), απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σχετική με τις επιχορηγήσεις (άρθρο 386Β Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), για παράβαση του Ν. 5003/2022 «Περί υπεύθυνης δήλωσης» και του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Το modus operandi της οργάνωσης

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

• Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

• Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

• Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

• Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

• Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

• Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

• Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Προκειμένου να αποφύγουν την αποκάλυψη της δράσης τους από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την ειδική γνώση βασικών μελών τους στην εν γένει διαδικασία και τα κενά αυτής, καθώς και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα σχετιζόμενα με τον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, μέλη της ομάδας συμμετείχαν, ως εργαζόμενοι σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν και μέλη με γνώσεις λογιστικής που διευκόλυναν τη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Στην υπόθεση είναι εμπλεκόμενα τέσσερα (4) Κ.Υ.Δ., μέσω των οποίων υποβάλλονταν οι ψευδείς – αναληθείς δηλώσεις. Συνολικά για τα έτη 2019-2025, που είναι η διάρκεια διερεύνησης της υπόθεσης, υποβλήθηκαν μέσω των προαναφερόμενων Κ.Υ.Δ. -143- ψευδείς – αναληθείς δηλώσεις.

Επιπλέον, από την ανάλυση που πραγματοποίησε η ανωτέρω Υπηρεσία εντοπίστηκαν έντεκα -11- τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους άτομα διαφορετικά από τα αιτούντα προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ένας θανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός παρουσίασε κινητικότητα (πιστώσεις τραπεζικών ποσών και αναλήψεις) και μετά το θάνατο του φυσικού προσώπου.

Οι έρευνες και τα ευρήματα των Αρχών

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας συντονισμένης επιχείρησης σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης διενεργήθηκαν έρευνες σε:

•​Οικίες

•​Λογιστικό γραφείο

•​Κέντρο Υποδοχής Αιτήσεων

•​Οχήματα.

Κατά τις ανωτέρω έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

•​Το χρηματικό ποσό των -35.750,00- Ευρώ

•​Μία (1) ράβδος χρυσού

•​Δεκαεννέα (19) χρυσές λίρες

•​Τρεις (3) χρυσές αλυσίδες

•​Πλήθος σχετιζόμενων εγγράφων

•​Πλήθος τραπεζικών καρτών

• Δεκατέσσερα (14) κινητά τηλέφωνα

• Δύο (2) φορητοί Η/Υ

• Μία (1) φορητή ταμπλέτα

• Μία (1) εξωτερική φορητή μονάδα αποθήκευσης (usb).

