ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα «ισοφαρίζεται» η αναστολή πληρωμών στις αγροτικές επιδοτήσεις

Τελεσίγραφο με προθεσμία έδωσε η Κομισιόν στην Ελλάδα για νέο κανονιστικό πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κίνδυνο αναστολής πληρωμών στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Νέες «καμπάνες» από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κομισιόν έδωσε προθεσμία τελεσίγραφο στην Ελλάδα έως 2 Οκτωβρίου για την κατάθεση νέου κανονιστικού πλαισίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Σε άλλη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος αναστολής πληρωμών.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν απέστειλε επιστολή στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία τονίζει ότι το ελληνικό σχέδιο δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίστηκε χθες καθησυχαστικός λέγοντας ότι η χώρα μας είναι συντονισμένη με την Κομισιόν για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τόνισε ότι δεν έχουν σταματήσει να γίνονται τα βήματα που πρέπει, ώστε να μην κινδυνεύσουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Ωστόσο δεν παρείχε κάποια διαβεβαίωση… Αν ου μη γένοιτο, υπάρξει αναστολή πληρωμών, το πλήγμα για την κυβέρνηση θα είναι τεράστιο και δεν θα «ισοφαρίζεται» ακόμη κι αν ανακοινώνονταν δύο ακόμη «πακέτα» σαν αυτό της ΔΕΘ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»