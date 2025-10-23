ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δέχθηκα επισκέψεις από τον Φραπέ και αφόρητες πιέσεις» είπε η Τυχεροπούλου

Πως δέχθηκε πιέσεις ώστε να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη (του επονομαζόμενου «Φραπέ») κατέθεσε η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενη δε, στη διαμαρτυρία το 2022 «σπουδαίων ελεγκτών της Κρήτης από το λάκκο των λεόντων», οι οποίοι στη συνέχεια «την υπερασπίστηκαν στους τραμπουκισμούς της διοίκησης Μπαμπασίδη εις βάρος της», υποστήριξε πως οι πρώην υπουργοί γνώριζαν την κατάσταση.

«Και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως “ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει”. Ο Τσιάρας μου είχε πει: “εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε”. Τον κύριο Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί», σημείωσε. «Οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη», κατέθεσε σε άλλο σημείο.

Αφόρητη πίεση

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε πως τον Ιούνιο του ‘23 δέχθηκε «αφόρητη πίεση» για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. «Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό», όπως είπε και έκανε λόγο για προσπάθεια του Κυριάκου Μπαμπασίδη ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που πως δεν είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά.

«Τότε έστειλα σημείωμα στο οποίο έλεγα πως τα εν λόγω ΑΦΜ έχουν ευρήματα και καλώς δεσμεύτηκαν και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία ελέγχου. Έπρεπε να το καταπιώ αυτό το σημείωμα για να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Ο Μπαμπασίδης παρέπεμπε σε εμένα τον Ξυλούρη, ο οποίος με έπαιρνε και με πίεζε για να το αποσύρω για να πληρωθεί. Στη συνέχεια πληρώθηκαν τα ΑΦΜ μόνο με ζωικό κεφάλαιο», κατέθεσε.

«Φόβο διέχεε στον Οργανισμό η διοίκηση Μπαμπασίδη και ο κύριος Ξυλούρης. Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρεί το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου και να μιλήσει με τα παιδιά του”, κατήγγειλε η μάρτυρας.

Ακόμη είπε ότι ο Κυριάκος Μπαμπασίδης «δεν είχε διάθεση ούτε να την ακούει ούτε να την βλέπει», πως δεν επιθυμούσε η ίδια να επικοινωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο και πως είχε παρέμβει τηλεφωνικώς ώστε να μην καταθέσει στην Οικονομική Εισαγγελία.

«Σωστά πληρώθηκε η 72χρονη από την Κοζάνη»

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, για την υπόθεση της 72χρονης αγρότισσας από την Κοζάνη που απασχόλησε τον Τύπο, καταθέτοντας πως «σωστά πληρώθηκε».

«Μέσα στις χθεσινές 37 συλλήψεις στα ΚΥΔ, υπάρχουν μέλη της οικογένειας από την Κοζάνη που εσείς δικαιώσατε τις ιεραρχικές τους προσφυγές που βρέθηκαν στη ντουλάπα;», ρώτησε εξάλλου ο Μακάριος Λαζαρίδης, με την μάρτυρα να απαντά: «δεν ξέρω εάν η ιεραρχική προσφυγή που δικαιώθηκε σχετίζεται με αυτά που αναφέρετε».

Σχετικώς με το εάν έγιναν πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ, η κ. Τυχεροπούλου είπε ότι δεν έχει ευθύνη ενώ για τον περιβόητο «Φραπέ» δήλωσε άγνοια για το πως βρέθηκε να πληρώθηκε, ενώ ήταν στις δεσμεύσεις.

Η … ντουλάπα

Αναφορικώς με το τι έγινε κατόπιν της απομάκρυνσής της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, σημείωσε ότι δίχως να ειδοποιηθεί, καθαιρέθηκε για υπηρεσιακή ανεπάρκεια, και τότε ενημερώθηκε πως έπρεπε να παραδώσει το περιεχόμενο της ντουλάπας, η οποία εμπεριείχε «μόνο προσωπικά πράγματα και προσωπική δουλειά» και όχι κάτι που να αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.

«Διαπίστωσα πως είχαν βάλει ένα τεράστιο λουκέτο κατόπιν εντολής Μπαμπασίδη στη ντουλάπα μου. Έβαλε αλυσοπρίονο για το δικό του λουκέτο... Εγώ αρνήθηκα να παραδώσω το περιεχόμενο και να υποβληθώ σε αυτή την εξευτελιστική διαδικασία. Αναρωτήθηκα για ποιο λόγο θέλησαν να με υποβάλουν σε αυτού του είδους τα βασανιστήρια. Βλέποντας τους διαλόγους της δικογραφίας, καταλαβαίνω ότι έπρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα και οποιοσδήποτε άλλος είχε αρχίσει να πιστεύει ότι μπορεί να μιλήσει. Το σύστημα είναι πανίσχυρο και μπορεί να διαχέει φόβο. Οι διάλογοι Μπαμπασίδη και Ξυλούρη μέσα από τη δικογραφία το επιβεβαιώνουν αυτό».

Εξάλλου, είπε ότι δεν αναγνωρίζει το περιεχόμενο του ντουλαπιού της όπως περιγράφεται στο φάκελο του δικαστικού επιμελητή.

Σχετικώς με τη διαβόητη υπόθεση των 99 ΑΦΜ, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι “τα ευρήματα ήταν συγκλονιστικά”. “Αυτό που έβλεπα ήταν μεγάλο. Στην έκθεσή μου έγραφα για κυκλικές μισθώσεις. Για πραγματικό τζόκερ. Για μια κλειστή ομάδα από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ. Μιλούσα για σοβαρές παρατυπίες και συστηματική απάτη. Από φόβο δεν ήθελα η έκθεση να δοθεί ανοιχτή, αλλά κλειστή στον κύριο Βάρρα», κατέληξε.

Πηγές Νέας Δημοκρατίας: Κατάθεση Τυχεροπούλου χωρίς στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις

"Χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου" τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας και επισημαίνουν ότι ως χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επίσης τονίζουν, παράλληλα, η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να δώσει ευθείες απαντήσεις για την υπόθεση της 78χρονης από την Κοζάνη, για την οποία ο εισαγγελέας ζητά επιστροφή κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Αρχικά δήλωσε άγνοια και στη συνέχεια μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, όταν παραδέχθηκε ότι πρόκειται για την ίδια υπόθεση, επέμεινε ότι “καλώς πλήρωσε”!

Αίσθηση προκάλεσε, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ότι προσπάθησε να μεταφέρει την ευθύνη σε υπηρεσιακούς παράγοντες και να εμφανιστεί ως διωκόμενη, αποδίδοντας την κριτική που δέχεται σε «προσωπικές επιθέσεις». Ενδεικτική θεωρείται η αναφορά της ότι «το προχωρημένο της ηλικίας του κ. Σαλάτα ίσως συνέβαλε στο να παραπλανηθεί», φράση που δείχνει διάθεση προσωπικής απαξίωσης.

"Την ίδια ώρα, η μάρτυρας η οποία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επέλεξε να αποδώσει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα όσα η Νέα Δημοκρατία έχει εδώ και χρόνια επισημάνει και η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για να διορθώσει. Μέσα από την εμπιστευτική έκθεση που κατέθεσε το 2020, αναγνώρισε ότι το ελάχιστο –πολλές φορές εικονικό ή και μηδενικό– κόστος ενοικίασης των βοσκοτόπων, σε συνδυασμό με τα 21,5 ευρώ ανά στρέμμα που αποδίδονται μέσω της κατανομής εθνικού αποθέματος, λειτουργεί ως το βασικό κίνητρο για το «κυνήγι» των λεγόμενων δικαιωμάτων “joker”. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, το φαινόμενο όπου πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος συγκεντρώνονται σε “κλειστές ομάδες” αιτήσεων από συγκεκριμένες περιοχές ή ΚΥΔ, με εμπλοκή υπαλλήλων του Οργανισμού, τεχνικών συμβούλων και Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, αποτέλεσε μία από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπόθεση" υπογραμμίζουν ακόμη.

Τέλος, πηγές από την κυβερνητική παράταξη, καταλήγουν ότι ουσιαστικά, η ίδια η Τυχεροπούλου επιβεβαίωσε τις παθογένειες που διαχρονικά υπονόμευσαν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να εξαλείψει μέσα από θεσμικές παρεμβάσεις, διαφάνεια στις πληρωμές και αυστηρούς ελέγχους. "Το σύστημα των εικονικών βοσκοτόπων, των ψευδών δηλώσεων και των κλειστών κυκλωμάτων στα ΚΥΔ είναι αυτά ακριβώς που αποδόμησαν τη σχέση εμπιστοσύνης του αγρότη με το κράτος. Αυτά είναι που διορθώνουμε σήμερα" σημειώνουν τέλος.

ΠΑΣΟΚ: Συγκλονιστική η κατάθεση Τυχεροπούλου

"Η συγκλονιστική κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου αποκαλύπτει το σύστημα φόβου, συγκάλυψης και διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ" αναφέρει το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.

Στην άτυπη ενημέρωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

Η σημερινή κατάθεση της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο. Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας «κλειστής ομάδας πίεσης» που ασκούσε εκφοβισμό και ψυχολογική βία σε εργαζόμενους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές. Μίλησε συγκεκριμένα για απειλές κατά της ζωής του που δέχθηκε ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη Γ. Καλλιούρης, ο οποίος πρώτος εντόπισε τις παρατυπίες και τις ανακρίβειες στους ελέγχους, καθώς ακόμα και με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς διαδοχικές διοικήσεις του Οργανισμού προσπαθούσαν να την εμποδίσουν να κάνει τη δουλειά της. Ανέφερε ονομαστικά τον περιβόητο «Φραπέ» Γ. Ξυλούρη, ως ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο καθεστώς εκφοβισμού, τονίζοντας ότι είχε φτάσει σε σημείο να καλέσει στο τηλέφωνο του σπιτιού της και να μιλήσει με τα παιδιά της.

Η κα. Τυχεροπούλου παρουσίασε στην επιτροπή αναλυτικά παραδείγματα από ελέγχους όπου παραγωγοί από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά της χώρας χωρίς να έχουν τίτλους κτήσης. Η μάρτυρας περιέγραψε ένα πανίσχυρο σύστημα συγκροτημένο γύρω από πρόσωπα των προηγούμενων διοικήσεων, του κ. Μελά, του κ. Παπά (σημερινού Βουλευτή της ΝΔ), του κ. Μπαμπασίδη και του κ. Σαλάτα, που εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια ελέγχου, αλλοίωναν αποτελέσματα, παρενέβαιναν στις διαδικασίες πληρωμών και εκδικούνταν όσους υπαλλήλους προσπαθούσαν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με συνεχείς μετακινήσεις.

Η κα. Τυχεροπούλου ανέφερε συγκριμένα ότι η διοίκηση Παπά, της ζήτησε να παραδώσει όλους τους φακέλους με τους ελέγχους που είχε κάνει και αναδείκνυαν παρατυπίες και ανακρίβειες στις δηλώσεις. Οι φάκελοι της ζητήθηκαν αμέσως μόλις ανέλαβε ο νέος Πρόεδρος. Μάλιστα όλα όσα είχε ελέγξει, δόθηκαν για επανέλεγχο και πολλοί από τους ελέγχους άλλαξαν ριζικά περιεχόμενο. Η κα. Τυχεροπούλου κατονόμασε την κα. Ρέππα ότι ήταν εκείνη που άλλαζε τα πορίσματα των ελέγχων και έδινε υποθέσεις για επανεξέταση με σκοπό τη μεταβολή των αποτελεσμάτων ενώ ανέφερε ότι ο προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Τασούλης ζήτησε τη μετάθεσή της σε άλλο τμήμα στο οποίο δεν θα είχε καμία πρόσβαση στους ελέγχους.

Ακόμη, προχώρησε σε μια σοβαρή αποκάλυψη που αφορά την περίοδο της διοίκησης Μπαμπασίδη: κατά την διάρκεια της διοίκησης Μπαμπασίδη υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον κτηνοτρόφο Ξυλούρη. Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε ακόμη απειλές, παρακολουθήσεις και προσπάθειες εξόντωσής της από την διοίκηση Μπαμπασίδη, ενώ έκανε λόγο για απροκάλυπτη εχθρική στάση της διοίκησης όταν επιχείρησε να καταθέσει στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κ. Μπαμπασίδης σύμφωνα με όσα κατάθεσε η κ. Τυχεροπούλου, έδειχνε ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τον ορισμό της ως συνεργάτιδας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν δίστασε, μάλιστα, να ανοίξει το ερμάριο της με την παρουσία δικαστικού επιμελητή, ο οποίος όμως όπως έγραψε στην έκθεσή του, το βρήκε ήδη ανοιχτό, δηλαδή παραβιασμένο. Με βάση, μάλιστα όσα βρέθηκαν εκεί της ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις.

Σχετικά με τα 4 ΑΦΜ που προσκόμισε η κα. Κουρμέτζα και ισχυρίστηκε ότι παρατύπως πληρώθηκαν από Τυχεροπούλου-Θεοδωρόπουλο και Σημανδράκο, τα 3 από τα 4 δεν περιλαμβάνονταν στα δεσμευμένα, όπως κατέθεσε η κα. Τυχεροπούλου, ενώ το 4ο ΑΦΜ ήταν του Βασίλειου Ξυλούρη, του γιου του «Φραπέ», για το οποίο η ίδια είχε ενημερώσει με σημείωμα τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ότι είναι στα δεσμευμένα προκειμένου να μην πληρωθεί και παρ’όλα αυτά πληρώθηκε!

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η αναφορά της στο λάθος της πληρωμής των 52 εκατομμυρίων ευρώ, λάθος που, όπως υπογράμμισε, θα μπορούσε να έχει εντοπιστεί από το λογιστήριο και τον προϊστάμενό του, κ. Τασούλη, ο οποίος, ωστόσο, ουδέποτε ελέγχθηκε, σε αντίθεση με την ίδια, που αντιμετώπισε πειθαρχικές διώξεις εξαιτίας αυτής της πληρωμής. Μάλιστα, η διοίκηση έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη στον Οργανισμό καλύπτοντας τον τεχνικό σύμβουλο που έκανε το σφάλμα.

Η κα. Τυχεροπούλου έκανε λόγο για αντίδραση εντός και εκτός του Οργανισμού στην προσπάθεια μετάβασης των πληρωμών μέσω gov.gr, ενώ στάθηκε και στην υπόθεση των δεσμευμένων ΑΦΜ του 2021 που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, παραβιάστηκαν με πληρωμές σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και του Βασίλη Ξυλούρη, χωρίς να δοθούν ποτέ επαρκείς εξηγήσεις.

Στο τέλος της κατάθεσής της επισήμανε ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δε πρώην Υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς γνώριζαν το τι συμβαίνει στον Οργανισμό αλλά μόνο ο δεύτερος έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξυγίανση του.

Η κα. Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι αφότου ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης ο κ. Ξυλούρης άρχισε να έρχεται ολοένα και πιο συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του οργανισμού. Η μάρτυρας αποκάλυψε τέλος ότι ο Υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να «φύγει στο εξωτερικό», στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις κάλυψης ή αποσιώπησης των γεγονότων.

ΣΥΡΙΖΑ: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση

«Την ώρα που ο αγροτικός κόσμος αγωνιά για το μέλλον του, αποκαλύπτεται καθημερινά, σε απευθείας μετάδοση, το “πανίσχυρο σύστημα” και το κλίμα τρόμου που αυτό έχει επιβάλει εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και συνεχίζουν: «Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην προϊστάμενης της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επί υπουργίας Γεωργαντά διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο (μέσω Υπουργικής Απόφασης) ώστε όσοι είχαν δηλώσει βοσκοτόπια με πλαστά δικαιολογητικά να “ξεπλυθούν” δηλώνοντας απλά 100 ζώα και μόλις 2.000 ευρώ τζίρο! Αυτή ήταν μόνο ένα από τα “εργαλεία” που οι κυβερνήσεις της ΝΔ, στρεβλώνοντας διαρκώς την Τεχνική Λύση, παρείχαν στο εγκληματικό “κύκλωμα” που λυμαίνεται αδιάλειπτα, από το 2019 μέχρι και σήμερα, τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την κυρία Τυχεροπούλου, το “κύκλωμα” είχε άμεση ενημέρωση από τις “γαλάζιες” διοικήσεις για τα όσα συνέβαιναν στον Οργανισμό. “Απειλήθηκε η ζωή του υπαλλήλου, κ. Καλλιούρη, ο οποίος έκανε την καταγγελία για την Κρήτη; Τον οργανισμό τον σκεπάζει ο φόβος. […] Ο κ. Καλλιούρης έκανε την καταγγελία στη διοίκηση και ενημερώθηκε το κύκλωμα αμέσως”».

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ «η κυρία Τυχεροπούλου υποστήριξε αυτό που ξέρει πλέον όλη η Ελλάδα: οι πρώην υπουργοί της ΝΔ γνώριζαν ακριβώς την κατάσταση. Όπως σημείωσε η ίδια: “[…] και ο Αυγενάκης τα ήξερε. Μια φορά τον είχα δει όταν ανέλαβε. Και μου είπε πως ούτε με ξέρει κι ούτε θέλει να με μάθει. Ο Τσιάρας μου είχε πει: ‘Εάν υπογράψω την απόσπασή σας, είναι σαν να δικαιώνεστε’. Τον κ. Βορίδη δεν τον είχα ενημερώσει, δεν είχαμε συνεργαστεί”. Η μάρτυρας αποκάλυψε επίσης ότι ο κ. Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να… “φύγει στο εξωτερικό” Πρακτικές, δηλαδή, που παραπέμπουν σε εγκληματικές οργανώσεις. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης της, ανέφερε ότι “οι επισκέψεις του Ξυλούρη πύκνωσαν με την ανάληψη των καθηκόντων του Αυγενάκη”. Τότε που έγινε ξεκάθαρο “πόσο σημαντικός παράγοντας είναι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ”, ο Ξυλούρης, δηλαδή ο γνωστός με το ψευδώνυμο “Φραπές”, μεγαλοστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, κομματάρχης του Λευτέρη Αυγενάκη, στην κατοχή του οποίου η Αρχή για το μαύρο χρήμα εντόπισε αναιτιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ και μία Jaguar, καθώς και επτά ακόμη ΙΧ».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν ότι, «μέχρι στιγμής, ο “Φραπές”, όπως και ο “Χασάπης”, αλλά και η “κυρία με τη Ferrari”, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, με αποκλειστική ευθύνη τής κυβερνητικής πλειοψηφίας. “Είχε φτάσει στο σημείο ο Ξυλούρης να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μίλησε με τα παιδιά μου”, η σοκαριστική καταγγελία της κυρίας Τυχεροπούλου, ενδεικτική του κλίματος τρόμου που έχει επικρατήσει επί κυβερνήσεων της ΝΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις ίδιες πηγές «η Παρασκευή Τυχεροπούλου υποστήριξε ότι τον Ιούνιο του ’23 δέχθηκε “αφόρητη πίεση” για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. “Τότε ήταν που ο Ξυλούρης άρχισε να επισκέπτεται τον Οργανισμό”, όπως είπε και έκανε λόγο για αφόρητη πίεση εκ μέρους του Κυριάκου Μπαμπασίδη, ώστε να πληρωθούν δεσμευμένα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη, παρόλο που δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο 100% «”γαλάζιος” Κυριάκος Μπαμπασίδης, θυμίζουμε, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ το 1999, υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο Νομό Ροδόπης το 2007, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ (2001-2004 και 2007-2010), συντονιστής του Τομέα Στρατηγικής του Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ (2010-2012) και τον Ιανουάριο του 2024, με απόφαση Αυγενάκη, ορίστηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η κυρία Τυχεροπούλου δεν απάντησε τι απέγινε το ενημερωτικό έγγραφο που είχε η ίδια στείλει στη διοίκηση του οργανισμού, σύμφωνα με το οποίο η Αικατερίνη Ξυλούρη δήλωνε δύο ελαιώνες στη Χίο, σε σημείο που δεν υπήρχαν ελιές και ο Βασίλειος Ξυλούρης δύο κτήματα στην Πάρο 211 στρεμμάτων, σε περιοχή δασικής έκτασης! Από την κατάθεσή της, αναδεικνύεται ότι το “κύκλωμα” έχει εγκέφαλο και αυτός δεν είναι άλλος από την πολιτική ηγεσία, σε όλη τη διάρκεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

