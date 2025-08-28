ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνθρακες ο… θησαυρός της ερώτησης για το Δήμο Θέρμου

ΟΠΕΚΕΠΕ και Δήμος Θέρμου στο επίκεντρο ερώτησης κατά την ειδική συνεδρίασης της Τρίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, όμως ο… θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας.

Σε έντονο κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης η ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, με αφορμή το ερώτημα που έθεσε η δημοτική σύμβουλος Δέσποινα Ζιόβα για την παρουσία του Δήμου Θέρμου σε λίστα που είδε το φως της δημοσιότητας με τις πληρωμές του (αμαρτωλού εν πολλοίς) ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2023.

Στην εν λόγω λίστα ο Δήμος Θέρμου φέρεται να έχει λάβει 326.000 ευρώ και η Δέσποινας Ζιόβα ζήτησε εξηγήσεις για το ποσό αυτό. Ρώτησε, λοιπόν, ποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό αυτό, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, καθώς όπως μπορεί εύκολα να υποθέσει κανείς, ο Δήμος Θέρμου -όπως και κανένας δήμος σε όλη τη χώρα- δεν είναι αγρότης για να είναι δικαιούχος αγροτικών επιδοτήσεων για αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Το ποσό λοιπόν αυτό όπως αναφέρθηκε προκύπτει μέσα από κάποια έργα του Δήμου Θέρμου, ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το Leader, που εκτελείται μέσω της Αναπτυξιακής «Τριχωνίδα Α.Ε», προγράμματα που πληρώνονται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδεικτικό παράδειγμα, η παρέμβαση του Δήμου στο φαράγγι του Μοκιστιάνου. Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, απαντώντας στη Δέσποινα Ζιόβα την κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, ακολουθώντας την ίδια τακτική που ακολούθησε η αντιπολίτευση με την περίπτωση της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για το έργο της αντλισιοταμίευσης, όταν είχε γίνει λόγος για δοσοληψίες της δημοτικής αρχής με την εταιρεία κάτω από το τραπέζι, υπόθεση πως γνωστόν προκάλεσε τη μήνυση του δημάρχου για συκοφαντική δυσφήμιση και τη σύλληψη της αντιπολίτευσης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο Σπύρος Κωνσταντάρας μάλιστα με οξύ ύφος ανέφερε προς την πλευρά της κας Ζιόβα : «Δεν έχετε το δικαίωμα να δυσφημείτε το δήμο, δεν έχετε το δικαίωμα να τα κάνετε όλα χυλό σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι εδώ το καφενείο στα Εξάρχεια που είστε καθημερινά θαμώνας, εδώ δεν είναι το περιοδικό «Βαβυλωνία» για να γράφετε ό,τι θέλετε».

Σε κάθε περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι πράγματι ο σκοπός της ερώτησης ήταν η δυσφήμιση του δήμου ή το να ριχτεί λάσπη στον ανεμιστήρα, τότε σίγουρα αποδείχθηκε άνθρακες ο… θησαυρός της ερώτησης για το Δήμο Θέρμου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»