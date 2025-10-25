ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή - Τα ευρήματα μεγάλης αξίας που βρέθηκαν σπίτι του

Στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον λογιστή, ο οποίος συνελήφθη για συμμετοχή στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Τα ευρήματα των αρχών μετά την κατ οίκον έρευνα ήταν τόσο αποκαλυπτικά που οδήγησαν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στην ποινική αναβάθμιση του ρόλου του συγκεκριμένου κατηγορούμενου, ο οποίος ελέγχεται πλέον για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βαθμό κακουργήματος.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο συλληφθείς θα κληθεί να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για όσα εντοπίστηκαν στο σπίτι του, όπως επώνυμα ρολόγια μεγάλης αξίας, τσάντες γνωστών οίκων μόδας και να δικαιολογήσει τον τρόπο απόκτησης μιας σειράς πολυτελών ειδών αλλά και ταξίδια στο εξωτερικό.

Ανακριτής και εισαγγελέας αφού ακούσουν την δική του υπερασπιστική θέση θα αποφασίσουν για την ποινική του μεταχείριση όπως και για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους που θα απολογηθούν μέχρι τη Δευτέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των 11 κατηγορουμένων που απολογήθηκε χθες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για πρόσωπα που φέρονται να είχαν ενταχθεί στην οργάνωση το 2024 και ως εκ τούτου είχαν λάβει μικρά ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ . Στις απολογίες τους όλοι αρνήθηκαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται ωστόσο ορισμένοι εξ αυτών εισέφεραν στοιχεία που κατά τις αρχές έρχονται να επιβεβαιώσουν τον ρόλο άλλων κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Σε κάθε περίπτωση μετά το τέλος των απολογιών των κατηγορουμένων τη Δευτέρα η ανακριτική έρευνα δεν τελειώνει καθώς η έρευνα θα στραφεί σε μια σειρά άλλων προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ,που σύντομα όπως όλα δείχνουν θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις .Υπενθυμίζεται ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται από το 2018 μέχρι και τη σύλληψη των μελών της ,ενώ η μεγάλη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και για άλλα πρόσωπα που δεν βρίσκονται στο κάστρο αυτής της ανακριτικής δικογραφίας.

in.gr