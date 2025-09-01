ΟΠΕΚΕΠΕ: Ακαταδίωκτο δίνει η κυβέρνηση στον μεταβατικό πρόεδρο

Νέο κύκλο αντιδράσεων έχει ανοίξει η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή και προβλέπει το «ακαταδίωκτο» για τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τροφοδοτώντας τη δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.

Σε μια περίοδο όπου ο Οργανισμός βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο σκανδάλων και με τις πληροφορίες για διαβίβαση νέας δικογραφίας στη Βουλή στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα βουλευτών της ΝΔ και όχι μόνον, η ρύθμιση που θωρακίζει τη νέα, προσωρινή διοίκηση από τυχόν ποινικές ευθύνες καταγγέλλεται ως προσπάθεια συγκάλυψης. Επί της ουσίας προσφέρεται νομική ασυλία σε ένα πρόσωπο που διαχειρίζεται κονδύλια δισεκατομμυρίων.

Η αντιπολίτευση μιλά ανοιχτά για «θεσμική εκτροπή»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση «συνεχίζει το έργο της συγκάλυψης», ενώ το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για «πρόκληση απέναντι στην κοινωνία». Ακόμη πιο αιχμηρός, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος που έκανε λόγο για «κουρελόχαρτο που εκθέτει τη Δημοκρατία». Ο Στέφανος Κασσελάκης κατήγγειλε επίσης με σκωπτικό τρόπο, αναφερόμενος στη “σειρά ακαταδίωκτων” που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση, τη νέα μεθόδευση.

Από πλευράς κυβέρνησης γίνεται λόγος για μια αναγκαία δικλείδα για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνουν ότι μετά τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ και μέχρι ο Γιώργος Πιτσιλής να αποφασίσει για τον νέο επικεφαλής θα πρέπει ο προσωρινός πρόεδρος Γιάννης Καββαδάς, γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ να προχωρήσει στις αναγκαίες πληρωμές. «Το κενό που δημιουργείται στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λειτουργία του Οργανισμού και την καταβολή ενωσιακών και εθνικών ενισχύσεων», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης.

Πηγή: topontiki.gr