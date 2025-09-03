ΟΠΕΚΕΠΕ: 73χρονη φέρεται να πήρε 900.000 ευρώ χωρίς να έχει στρέμμα γης

Σε κόκκινα, ΑΦΜ «φιγουράρει» και αυτό μίας 73χρονης από τη Δυτική Μακεδονία, η οποία φέρεται να πήρε πάνω από 950.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για βοσκοτόπια, τα οποία όμως δεν τα διέθετε.

Τα, μεταξύ άλλων, «κόκκινα ΑΦΜ» που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις, παρουσίασε χθες (2/9) η κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Open, στην ίδια λίστα «ξεχωρίζει» το ΑΦΜ μίας μητέρας και κόρης που πήραν κοντά στις 700.000 ευρώ για αγροτεμάχια, ο αριθμός των οποίων δεν ανταποκρίνονταν στα όσα είχαν δηλώσει στον Οργανισμό.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης με τα «κόκκινα» ΑΦΜ

Στη δημοσιότητα ήρθε ο αναλυτικός χάρτης, που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες με τα 1.036 «κόκκινα ΑΦΜ» τα οποία αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχαν προηγηθεί οι ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

