ΟΠΕΚΕΠΕ: 54,3 εκατομμύρια ευρώ σε 42.522 δικαιούχους

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στην καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους προχώρησε σήμερα Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για ενισχύσεις De Minimis του τομέα της ενίσχυσης ζωοτροφών και του τομέα των φερτών υλικών λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Συγκεκριμένα:

Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή ποσού 44.726.678 Ευρώ σε 39.820 δικαιούχους, για ενίσχυση ζωοτροφών De Minimis λόγω ευλογιάς και πανώλης Και Πληρωμή ποσού 9.558.297 Ευρώ σε 2.702 δικαιούχους για φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

Από αυτούς το 80% περίπου των δικαιούχων έχουν λάβει το σχετικό ποσό στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ενώ το υπόλοιπο 20% των δικαιούχων αναμένεται να το λάβει εντός της Τετάρτης, 29/10/2025.

Παραγωγοί που τυχόν δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να το κάνουν έως την Τετάρτη 29/10/2025 και ώρα 23:59.

Σχετικός σύνδεσμος: https://www.opekepe.gr/enimerosi/anouncements/4968-deminimis-paratasi

