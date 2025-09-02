ΟΠΕΚΕΠΕ: 46χρονος Αγρινιώτης πήρε πάνω από 250.000 ευρώ - Πού βρίσκονται οι «εκατομμυριούχοι»

Ένας 46χρονος Αγρινιώτης μεταξύ των «εκατομμυριούχων» από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 22,7 εκατ. ευρώ που κατέληξαν σε 1.036 δικαιούχους, οι περισσότεροι από την Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 850 ΑΦΜ από την Κρήτη εμφανίζονται να έχουν λάβει αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 17,2 εκατ. ευρώ.

Ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

72χρονος από την Κοζάνη, που φέρεται να αποκόμισε 980.000 ευρώ,

69χρονος από τα Τρίκαλα, με 620.000 ευρώ και συνολική επιδότηση άνω του 1 εκατ. ευρώ,

28χρονος από την Κρήτη, που εισέπραξε 275.000 ευρώ,

46χρονος από το Αγρίνιο, με 110.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που του αποδόθηκε ξεπέρασε τις 250.000 ευρώ.

Παράλληλα, 83χρονος από την Κοζάνη κατηγορείται ότι εισέπραξε παράνομα 100.000 ευρώ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτήρισε την υπόθεση «πληγή για την ελληνική κοινωνία», σημειώνοντας πως οι δημόσιοι πόροι «προορίζονται για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας και όχι για την παρανομία».

Η έρευνα, που καλύπτει την περίοδο 2019–2024, διεξάγεται σε συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ., της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με εντολή εισαγγελέα. Από τις 6.354 αιτήσεις που ελέγχθηκαν, οι 1.036 κρίθηκαν παράνομες.

Οι αρχές ερευνούν πρακτικές όπως ψευδείς δηλώσεις κυριότητας αγροτεμαχίων, εκμετάλλευση περιουσίας θανόντων, εικονικά ζωικά κεφάλαια και ελλιπείς αιτήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, με την υπόθεση να συντονίζεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ανάμεσά τους εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και ηθική αυτουργία.

