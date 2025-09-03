ΟΠΕΚΕΠΕ: 16 ΑΦΜ στη Δυτική Ελλάδα με παράνομες επιδοτήσεις - Δεσμεύονται περιουσίες

Στις 382.544 ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Δυτική Ελλάδα μετά από έλεγχο 6.354 ΑΦΜ πανελλαδικά, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σχεδόν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λίγα 24ωρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβεί στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει τις πρώτες απαντήσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν έχει μόνο πυροδοτήσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, αλλά έχει κοστίσει δημοσκοπικά στα ποσοστά της.

Έτσι χθες από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τον εντοπισμό 1.036 ΑΦΜ που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πρώτης φάσης της έρευνας της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛΑΣ.

Για τους κατόχους των ΑΦΜ αυτών, που προέκυψαν από τον έλεγχο 6.354 Αριθμών Φορολογικού Μητρώου που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχουν παγώσει οι περιουσίες τους. Η δέσμευση των περιουσιών όσων εντοπίστηκαν να έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις, αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας, με τη Δικαιοσύνη να καλείται πλέον να εξετάσει με τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, αν θα πρέπει να προχωρήσει σε άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα μεταξύ άλλων της εγκληματικής οργάνωσης και σύσταση συμμορίας.

Στη Δυτική Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν εντοπίστηκαν 16 περιπτώσεις, με 7 ΑΦΜ να έχουν εισπράξει ποσά άνω των 20.000 ευρώ και 9 ποσά κάτω των 20.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα 16 ΑΦΜ στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών έλαβαν 382.544,81 ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κρήτη εντοπίστηκε με διαφορά η μεγαλύτερη παραβατικότητα καθώς 850 ΑΦΜ ελέγχονται για 17,2 εκατ. ευρώ παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε, επίσης, τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτοί προέκυψαν από την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλήγοντας ότι «η νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Νέα δικογραφία ενόψει;

Εκείνοι που είχαν θεωρήσει πως η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την αποστολή στη Βουλή της δικογραφίας, όπου αναφέρονταν και δύο πρώην υπουργοί, φαίνεται πως είναι θα βρεθούν εκτός πραγματικότητας.

Τα τελευταία 24ωρα μέσα από δημοσιεύματα προκύπτει μια διάχυτη ατμόσφαιρα που σχεδόν προεξοφλεί ότι το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα αποστέλλει νέα δικογραφία στη Βουλή.

Η νέα δικογραφία λέγεται ότι θα ζητά την άρση της ασυλίας βουλευτών (γίνεται λόγος για 10 βουλευτές) που εμπλέκονται στο κουβάρι της παρανομίας με τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφους.

Η αποστολή της νέας δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα να δοθεί άδεια (άρση ασυλίας) για συγκεκριμένους βουλευτές προκειμένου να κληθούν σε εξηγήσεις από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να γίνει στη Βουλή μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο.

46χρονος στο Αγρίνιο με παράνομη επιδότηση 110.000 ευρώ

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν με αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις προέρχονται από το νησί.

Ωστόσο υποθέσεις που ξεχωρίζουν για τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων συναντά κανείς και σε άλλα μέρη της χώρας. Σε μια από αυτές, σύμφωνα με την Καθημερινή, στο Αγρίνιο, 46χρονος εξασφάλισε 110.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό που του αποδόθηκε να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Εφημερίδα «Συνείδηση»