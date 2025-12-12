Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 2025
ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις στην Κρήτη από το ελληνικό FBI για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις

Πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού ο αρχηγός

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με 15 συλλήψεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί από νωρίς το πρωί σήμερα το ελληνικό FBI.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (12.12.25). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 15 συλλήψεις.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η επιχείρηση αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή 42 ατόμων, 15 εκ των οποίων θεωρούνται βασικά μέλη και συνελήφθησαν για επιδοτήσεις που λάμβαναν με ψευδείς δηλώσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, στην εγκληματική οργάνωση μετέχουν λογιστές, δικηγόροι και κάποιοι αγρότες που δραστηριοποιούνται στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται, μάλιστα, να είναι πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού που είναι και συνδικαλιστής.

Το διάστημα που ερευνάται, εξηγούν οι ίδιες πηγές, αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025 και το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: protothema.gr

