Οπαδοί του Λεβαδειακού και του Παναιτωλικού παραδίδουν μαθήματα φιλοξενίας

Χθες Κυριακή 5.10.25 παρά την βαριά ήττα του Παναιτωλικού στην Λειβαδιά, οι οπαδοί του Λεβαδειακού και του Παναιτωλικού πριν τον αγώνα συναντήθηκαν με τους πρώτους να καλοσωρίζουν τους φιλοξενούμενους στην πόλη τους, παραδίδοντας μαθήματα φιλοξενίας.

Οι οικοδεσπότες καλωσόρισαν τους φιλοξενούμενους, τους οδήγησαν στο γηπεδο όπου και κέρασαν μπύρες. 🍻

Βλέπουμε να γίνονται σημαντικά βήματα προόδου στο οπαδικο κομμάτι της χώρας, και οι φίλαθλοι των επαρχιακών ομάδων είναι πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθειά.