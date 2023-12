OnlyFans:Σύλληψη μοντέλου που άφησε το εσώρουχό σε μαγαζί

Οι αστυνομικοί «έπιασαν» δημοφιλής πρωταγωνίστρια στο OnlyFans για να της μιλήσουν για ένα βίντεο που είχε γυρίσει σε ένα κοντινό κατάστημα σιδηρικών μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Η Layla Kelly είδε ξαφνικά δυο αστυνομικούς να στέκονται έκω από την πόρτα της. Η ίδια αναστατώθηκε όταν της είπαν ότι ήθελαν να κάνουν μια σοβαρή συζήτησης. Σκέφτηκε «Ω, Θεέ μου, κάποιος πέθανε» και πως η επίσκεψη τους θα ήταν ότι χειρότερο για την 33χρονη μητέρα από τη Νέα Ζηλανδία.

Όπως είπε στο news.com.au, «Άρχισα να πανικοβάλλομαι, νόμιζα ότι σίγουρα είχε συμβεί κάτι φρικτό. Είχαν ένα πολύ αυστηρό βλέμμα στο πρόσωπό τους και μου είπαν ότι έπρεπε να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό».

Οι αστυνομικοί όμως τη διαβεβαίωσαν πως η επίσκεψή τους δεν είχε να κάνει με κάποιον θάνατο. Η Layla είπε ότι η συζήτηση έπαιρνε παράξενη τροπή και πως τελικά οι αστυνομικοί ήταν εκεί για να μιλήσουν για ένα από τα βίντεο που είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχε γίνει viral. «Ήμουν τόσο μπερδεμένη, που απλά τους κοίταζα με κενό βλέμμα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε συμβεί. Οι αστυνομικοί ήταν στην πόρτα μου για ένα βίντεο; Δεν έβγαζε νόημα όλο αυτό. Δεν περίμενα αυτό που θα μου έλεγαν στη συνέχεια» εξήγησε.

Οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκεί για να της μιλήσουν για ένα βίντεο που είχε γυρίσει σε ένα κοντινό κατάστημα σιδηρικών μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Η ίδια, δημοφιλής πρωταγωνίστρια ταινιών ποpνό, χρησιμοποιεί όπως συνηθίζεται τα social media για να προωθήσει τη σελίδα της στο OnlyFans.

Στο εν λόγω βίντεο, η ίδια με μια φίλη της βγάζουν τα εσώρουχα τους μέσα στο κατάστημα και τα αφήνουν σε μια γωνία του ως «έκπληξη για τους μπαμπάδες» και τους «σκληρά εργαζόμενους οικοδόμους. Σε ένα άλλο κατάστημα το κάνει μόνη της.

Το βίντεο έφτασε τις 15 εκατομμύρια προβολές, με την ίδια να εξηγεί ότι επρόκειτο για ένα αστείο και επισήμανε ότι στην πραγματικότητα δεν άφησε το εσώρουχο στο κατάστημα. Η Layla Kelly, η οποία κέρδισε τον τίτλο της «Καλύτερης πορνοστάρ της Νέας Ζηλανδίας» για το 2023, ανέφερε επίσης ότι είχε κι άλλο εσώρουχο κάτω από αυτό που έβγαλε.

«Μην πιστεύετε όλα όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Επίσης, δεν θα άφηνα τα εσώρουχά μου δωρεάν έτσι» είπε και συνέχισε: «Γυρίσαμε ένα σωρό διαφορετικά βίντεο εκεί. Κανένα μέλος του προσωπικού δεν μας είπε τίποτα. Μόνο όταν βγάλαμε τα παπούτσια μας κάποια στιγμή, μας είπαν ότι πρέπει να τα ξαναφορέσουμε. Κάτι που σεβαστήκαμε».

