Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας: Τα «χοντροκομμένα ψέματα» της υπ. Εργασίας Νίκης Κεραμέως

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καταγγέλλει τα «ψέματα» της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο και την επιβολή 13ωρης εργασίας.

Η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας καταγγέλλει τα ψέματα της Υπουργού Εργασίας κατά τη συζήτηση στη βουλή για το νομοσχέδιο – έκτρωμα, για την επιβολή 13ωρης εργασίας.

Η κυβέρνηση και η Υπουργός Εργασίας καταφεύγουν σε χοντροκομμένα ψέματα στην προσπάθειά τους να πείσουν τους εργαζόμενους ότι το νομοσχέδιο της αποκτήνωσης συνιστά «προστασία της εργασίας». Μπροστά στην αγωνία τους να κάνουν νόμο τις απαιτήσεις της μεγαλοεργοδοσίας, απαντάνε σε καίρια ερωτήματα «πετώντας την μπάλα στην εξέδρα».

Κατά τη διαδικασία της ακρόασης των φορέων στη Βουλή, τόσο ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Οικοδόμων, όσο και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, σχολίασαν ως απαράδεκτη την άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να επεκτείνει και να κηρύξει ως γενικώς υποχρεωτική, για όλους τους εργοδότες, την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση που υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2025 - όπως είχε γίνει με την προηγούμενη Σ.Σ.Ε το 2022. Στην τοποθέτηση που ακολούθησε, η Υπουργός χρησιμοποίησε τη γνωστή δικαιολογία περί μη εγγραφής της Ομοσπονδίας μας στο ηλεκτρονικό μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ).

Ο λόγος που επικαλείται η υπουργός είναι προσχηματικός.

Δεν θέλει να κηρύξει υποχρεωτική την Σ.Σ.Ε γιατί είναι προς όφελος των εργαζομένων και θίγει τα συμφέροντα μεγαλοεργολάβων του κλάδου. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που με δικολαβικά τεχνάσματα προσπαθεί η υπουργός να κρύψει.

Η ουσία είναι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από την στάση της κυβέρνησης και της Υπουργού Εργασίας, ποιος ωφελείται από την μη κήρυξη της Σ.Σ.Ε. των Οικοδόμων ως γενικώς υποχρεωτικής.

Χάνουν οι οικοδόμοι, αφού υποχρεώνονται σε μικρότερο μεροκάματο, λιγότερο ένσημο, δωροαδειόσημο και σύνταξη.

Χάνει έσοδα ο ΕΦΚΑ, αφού εισπράττει λιγότερες εισφορές.

Οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι μεγαλοεργοδότες που δεν έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν την Σ.Σ.Ε.. Αυτοί σίγουρα χειροκροτούν την στάση της Υπουργού.

Η κυρία Κεραμέως επικαλέστηκε τη «νομιμότητα» ως εμπόδιο ώστε να κηρύξει την Σ.Σ.Ε. υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες. Δεν θέλει τάχα να «παραβιάσει τον νόμο»...

Οι νόμοι δεν προκύπτουν από παρθενογένεση. Αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν τους φτιάχνουν, κι αυτοί οι ίδιοι τους ψηφίζουν. Αφού αποτελούν εμπόδιο, να τους καταργήσουν και να κάνουν νόμο αυτά που ζητάνε τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι.

Κατανοούμε ότι η Υπουργός δεν μπορεί να συγκρουστεί με τον εαυτό της, γι’ αυτό παραμένει πιστή στην εφαρμογή των νόμων που ψηφίζει. Ας μας απαντήσει όμως, πώς γίνεται η νομιμότητα να ξεπερνιέται όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, ώστε να ελεγχθούν οι εργοδότες για την ορθή εφαρμογή της τελευταίας Σ.Σ.Ε. ;

Ο ΕΦΚΑ της κυρίας Κεραμέως δεν έχει μπει καν στο κόπο να ενημερώσει με ανακοίνωσή του ( όπως έκανε στην προηγούμενη Σ.Σ.Ε) για την υποχρέωση των εργοδοτών, μελών ή μη των εργοδοτικών οργανώσεων, ως προς την εφαρμογή της Σ.Σ.Ε και ενδεχόμενες αναδρομικές απαιτήσεις σε εισφορές, μόλις η σύμβαση κηρυχτεί υποχρεωτική.

Έτσι, γι’ άλλη μια φορά, οι εργοδότες πληρώνουν ότι θέλουν στον ΕΦΚΑ, χωρίς κανείς να τους ελέγχει, και η κυβέρνηση τους κάνει δωράκι την απαλλαγή των εισφορών για την προσαύξηση των υπερωριών.

Το έργο σκηνοθετημένο εξαρχής στα μέτρα που βολεύει την κυβέρνηση και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί

Απαιτούμε να κηρυχτεί υποχρεωτική η Σ.Σ.Ε.

Γνωρίζουμε καλύτερα από τους νεκροθάφτες των δικαιωμάτων μας ποια είναι η προστασία της ζωής μας, της δουλειάς μας και του μέλλοντος που έχουμε ανάγκη.