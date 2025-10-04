Ομόρφυναν οι τάξεις στο 2ο δημοτικό σχολείο Καινουργίου

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου δημοτικού σχολείο Καινουργίου ευχαριστεί όσους βοήθησαν να αγοραστούν και να τοποθετηθούν κουρτίνες και κουρτινόξυλα καθώς με την τοποθέτησή τους ομόρφυναν οι τάξεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δ.Σ. :

«Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς μας που βοήθησαν να αγοραστούν και να τοποθετηθούν κουρτίνες και κουρτινόξυλα στο σχολείο μας.

Οι ανάγκες των σχολείων καθώς και οι διάφορες ελλείψεις δυστυχώς υπήρχαν και υπάρχουν όμως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που βοηθούν ακόμη εθελοντικά είτε είναι επαγγελματίες του χωριού μας ή γονείς του σχολείου μας.

Σας ευχαριστούμε όλους όσους μας έχετε βοηθήσει μέχρι τώρα και εννοείται κάθε μελλοντική συμμετοχή είναι ευπρόσδεκτη.»

kainourgiopress.gr