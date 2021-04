Όμορφο βίντεο από τον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, τα πέτρινα χρόνια, όταν ο δρόμος Αγρινίου-Νέας Αβώρανης ήταν χωματόδρομος η πρόσβαση από το Αγρίνιο στον Τροχό γίνονταν με πεζοπορία. Η Αγία Βαρβάρα ήταν τότε ένα μικρό εκκλησάκι που λειτουργούσε μόνο στην εορτή της Αγίας στις 4 Δεκεμβρίου. Ωστόσο οι πεζοπόροι της εποχής εκείνης έκαναν μία στάση και άναβαν ένα κεράκι. Η Αγία Βαρβάρα τότε ήταν παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας. Τα χρόνια πέρασαν, η πόλη επεκτάθηκε και η Αγία Βαρβάρα έγινε αυτόνομη ενορία. Πριν λίγα έτη τελείωσε ο εξωτερικός ελαιοχρωματισμός του ναού πού αποτελεί ένα στολίδι για την πόλη. Τώρα απομένει να διαμορφωθεί ο περιβάλλον χώρος.»

Κείμενο: Γιάννης Γιαννακόπουλος

Βίντεο: Σελίδα from above with drone – facebook

Φωτογραφία: video grab

Ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις – Πώς θα κάνουμε Πάσχα