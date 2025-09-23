Ομορφαίνουν οι δρόμοι στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας - Ο πρόεδρος ευχαριστεί τον Θ. Μαυρομμάτη

Ομορφαίνουν οι δρόμοι στον Άγιο Ανδρέα Μακρυνείας με παρεμβάσεις διάνοιξης, ενώ ο πρόεδρος της Τ.Κ. Στάθης Λαγός, ευχαριστεί θερμά τον Θανάση Μαυρομμάτη για την άμεση ανταπόκριση.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Στάθης Λαγός αναφέρει:

«Σημαντικές παρεμβάσεις – διανοίξεις δρόμων στο χωριό μας και ιδιαίτερα στον Άνω Άγιο Ανδρέα, εν όψει και της νέας ελαιοκομικής χρονιάς, ώστε να μπορούν οι συγχωριανοί να μεταβούν στα κτήματά τους. Να ενημερώσω ότι όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί (Δεντριώνα, Κρυάβρυση, Διάσελο, Καλοβρύση, Πετσοπλαίικα, Τουμαράδες, Πολύβρος, Άγιος Δημήτριος, Κορομπίλη, και γενικά σε όλο το χωριό μας).

Θέλω, σε αυτό το σημείο, ως πρόεδρος, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου, Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη, που στο αίτημά μου άμεσα ανταποκρίθηκε και μάλιστα μίσθωσε μηχάνημα γκρέιντερ προκειμένου να γίνουν όλα αυτά στο χωριό μας.

Αγαπητοί συγχωριανοί, είμαστε εδώ και δίνουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα των συγχωριανών μας, πάνω από όλα όμως ομορφαίνουμε και κάνουμε το χωριό μας καλύτερο.

Υ.Γ.: Σε περίπτωση που κάπου παραλείψαμε και δεν το κάναμε, είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να γίνει και αυτό.

Καλή ελαιοκομική χρονιά!».

Δείτε φωτογραφίες: