Ομόνοια: Βίντεο - ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς

Βίντεο – ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην Ομόνοια, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Παρασκευής (3.10.25) στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας ελαφρά στον ώμο έναν αλλοδαπό που κινούνταν στην περιοχή. Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, ο δράστης ανοίγει τα πόδια του, τεντώνει τα χέρια του και πυροβολεί.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Από τις πρώτες ενδείξεις, εκτιμάται ότι ο ένας από τους δράστες είναι επίσης αλλοδαπός.