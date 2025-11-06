Ομόφωνη αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Την κάθετη αντίθεσή του στην απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο με ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε, κατά τη συνεδρίασή του του, σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025.

Στο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:

«Η απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ που υλοποιείται με την στήριξη της Κυβέρνησης της Ν.Δ., να προχωρήσει στο κλείσιμο μιας σειράς υποκαταστημάτων σε όλη την χώρα, έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα πάνω από 200 υποκαταστήματα σχεδιάζεται να βάλουν λουκέτο σε όλη την χώρα, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ετοιμάζονται να κλείσουν 21 υποκαταστήματα ( 9 Αιτωλοακαρνανία, 6 Αχαΐα, 6 Ηλεία ). Η απόφαση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων αυτών, αποτελεί συνέχεια των 141 λουκέτων που μπήκαν το 2023.

Ο ελιγμός Κυβέρνησης και Διοίκησης ΕΛΤΑ, κάτω από την πίεση των λαϊκών αντιδράσεων, για τρίμηνη παράταση στο κλείσιμο ορισμένων υποκαταστημάτων δεν πρέπει να κάμψει τις αντιδράσεις που υπάρχουν, αφού η Κυβέρνηση, οι συνοδοιπόροι της και οι επενδυτές έχουν προδιαγεγραμμένη πορεία για τα ΕΛΤΑ. Ήδη το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Νότιο Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων στα Ζαρουχλέικα έκλεισε από την Δευτέρα 3.11.2025.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους κατοίκους της Περιφέρειάς μας- ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου.

Η λεγόμενη “αναδιοργάνωση” των ΕΛΤΑ, έχει ως βασικό αποτέλεσμα την περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου και των υπηρεσιών του, με σοβαρές συνέπειες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύονται από περικοπές θέσεων εργασίας, εντατικοποίηση, μετακινήσεις προσωπικού, ενώ οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, βλέπουν να αποκόπτονται από απαραίτητες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Οι εξελίξεις αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι. Αντίθετα, εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο που υλοποιείται βήμα-βήμα εδώ και πάνω από μια δεκαετία, με τη συνέργεια όλων των κυβερνήσεων, και με «οδικό χάρτη» την πολιτική της Ε.Ε. . Στόχος η εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της “απελευθέρωσης” της αγοράς και της αναζήτησης “στρατηγικού επενδυτή” για τα ΕΛΤΑ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για παράδοση ενός κρίσιμου δημόσιου αγαθού στα επιχειρηματικά συμφέροντα, με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας καταδικάζει αυτούς τους σχεδιασμούς. Τώρα Κυβέρνηση και Διοίκηση των ΕΛΤΑ να πάρουν πίσω την απόφαση για περαιτέρω υποβάθμιση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις δίκαιες αντιδράσεις των κατοίκων της Περιφέρειάς μας. Δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους για να ακυρωθούν τα νέα σχέδια υποβάθμισης της ζωής και της καθημερινότητας τους. Απαιτεί να διασφαλιστεί ότι καμιά περιοχή δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση σε δημόσιες ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Να εξασφαλιστεί η παραμονή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους».

Ν. Φαρμάκης για ΕΛΤΑ: «Κανένας δεν δικαιούται να σβήνει με μία γομολάστιχα κοινωνικές δομές, χωρίς διαβούλευση και εναλλακτική λύση»

Νωρίτερα, κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση, προσωπικά του ιδίου αλλά και σύσσωμης της Περιφερειακής Αρχής στην απόφαση της Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) να προχωρήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και δεκάδες στη Δυτική Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια απαράδεκτη και άδικη απόφαση που πλήττει ευθέως την κοινωνική συνοχή και εντείνει το αίσθημα εγκατάλειψης της ελληνικής υπαίθρου», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας πως το δικαίωμα πρόσβασης όλων των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι θεσμικά, εθνικά και ευρωπαϊκά κατοχυρωμένο.

Ο κ. Φαρμάκης τόνισε ότι τα ταχυδρομεία δεν αποτελούν απλώς μηχανισμό διακίνησης αλληλογραφίας, αλλά ζωντανές κοινωνικές δομές με ιστορικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να λαμβάνονται ερήμην της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι σε μία εποχή που η Ελλάδα πλήττεται από ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, από στεγαστική κρίση στις μεγαλουπόλεις, αλλά και αναζητάει τρόπους ανάπτυξης, είναι παντελώς λάθος να «αφυδατώνεται» περαιτέρω η ελληνική περιφέρεια

«Κανένας δεν δικαιούται να παίρνει απλά μία γομολάστιχα και να σβήνει από τον χάρτη κοινωνικές υποδομές, χωρίς επαρκή διαβούλευση και κυρίως, χωρίς να προσφέρει εναλλακτική λύση. Κανένας δεν δικαιούται να πει στον πολίτη από το Αργυρό Πηγάδι ότι πρέπει να φτάσει στο Αγρίνιο – μια ώρα δρόμο – για να εξυπηρετηθεί. Ειδικά όταν αυτός ο πολίτης είναι ηλικιωμένος και δεν έχει γνώσεις – ή ακόμα και την αντικειμενική δυνατότητα – πρόσβασης στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Μία σύγχρονη και οργανωμένη Πολιτεία δεν μπορεί να είναι παρούσα μόνο για κάποιους ή έστω, για τους περισσότερους. Πρέπει να είναι «παρούσα» για όλους και ειδικά για τους πιο ευάλωτους» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς!».

Ακόμα, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι μέσα από συζητήσεις που έχει κάνει με δημάρχους, έχει εκφραστεί η πρόθεση αρκετών να παραχωρήσουν κάποιο χώρο για τη στέγαση ταχυδρομικών γραφείων, γεγονός που θα έλυνε το ζήτημα του λειτουργικού κόστους που επικαλούνται τα ΕΛΤΑ. «Τo λέω με κάθε καλή διάθεση, αλλά και με στεναχώρια: Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και η Αυτοδιοίκηση είναι εδώ και μπορεί να προσφέρει λύσεις, αρκεί καθένας να έχει τη διάθεση και την ειλικρινή πρόθεση να τις αναζητήσει. Να αναζητήσει λύσεις που ενισχύουν, αντί να αποδυναμώνουν, τον δεσμό με τις τοπικές κοινωνίες» σημείωσε. Μάλιστα, παρουσίασε και σχετική επιστολή που είχε στείλει πριν από περίπου δύο χρόνια στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, τονίζοντας πως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε αντιδράσει από την εκκίνηση της αναδιάρθρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κλείνοντας, ο κ. Φαρμάκης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λοιπόν, ζητάει την επανεξέταση της απόφασης με διάλογο, διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης. «Η Δυτική Ελλάδα δεν έχει πολίτες α’ και β’ κατηγορίας. Και τα δικαιώματά τους θα υπερασπιστούμε με συνέπεια και ενότητα» κατέληξε.